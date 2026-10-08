Ayuso censura que PSOE quiera "acabar con jueces que investigan la corrupción": "¿Cómo nos vamos a fiar?"

1123893.1.260.149.20261008105044 Archivo - El consejero de Economía y Hacienda de Madrid, Rocío Albert, atiende a los medios después de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el Ministerio de Hacienda, a 6 de julio de 2026, en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este jueves a un PSOE que quiere "acabar con jueces que investigan la corrupción" y se ha preguntado cómo se van a fiar así de este Gobierno "mafioso".

Lo ha trasladado así en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, después de la declaración de Cintia Rocho declaró como testigo ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil donde señaló que la 'trama Leire' contactó con ella y le habló de "eliminar" a la jueza de Badajoz Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Su campaña va contra los jueces intentando utilizar, no las cloacas, al núcleo duro, en el PSOE para acabar con jueces que investigan la corrupción de la familia de Pedro Sánchez. Es que es muy fuerte", ha expresado la líder del Ejecutivo autonómico.

Así, ha apuntado a la "probable imputación" del PSOE por utilizar "fondos públicos" para ir "contra jueces, contra fiscales y contra todos aquellos que hacen su trabajo en España".

"En el 2023, casi medio millón de españoles se quedaron sin poder votar porque lo hicieron por correo. Claro que hay dudas", ha insistido la dirigente autonómica, que ha vuelto a hacer alusión a la intención del Gobierno de "inflar censos" con regularizaciones "a todo prisa" y con la ley de nietos.

Es por ello que se ha preguntado cómo se pueden fiar de un partido que "se acerca a la mafia constantemente" y que es "totalmente incompetente".