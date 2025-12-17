Ayuso censura la "vulneración absoluta del anonimato" de González Amador: "Soy algo más que la novia de"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, en la Real Casa de Correos, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este miércoles la "vulneración absoluta del anonimato y la intimidad" de su pareja, Alberto González Amador, y ha subrayado que ella es "algo más que la novia de".

"Él, como cualquier ciudadano particular, se está defendiendo ante una inspección fiscal", ha incidido la dirigente regional en la rueda de prensa del balance de este año tras el Consejo de Gobierno, en la Real Casa de Correos.

Así, y sobre el procesamiento el año que viene de González Amador por fraude fiscal, ha subrayado que González Amador es quien tiene que "con su dinero, con su abogado, defenderse de todo el aparato del Estado, en algo que es totalmente ajeno a la Comunidad de Madrid".

La presidenta ha insistido en que ella "no tiene nada que ver" con este asunto, que lo único que busca es crear "una trama para intentar desprestigiar al Grupo Quirón", que tiene "las mejores cifras de gestión".

"Soy algo más que la novia de, soy la presidenta de la Comunidad de Madrid haciendo balance de gestión y también balance político. No sigue más decirle, sí, soy su novia y poco más", ha subrayado.