Ayuso comparecerá el primer Pleno de marzo a petición propia para explicar el relevo de Viciana por Zarzalejo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), con la nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, María Mercedes Zarzalejo (i), durante el pleno de la Asamblea de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparecerá el 5 de marzo, primer Pleno del mes, a petición propia para explicar el relevo de Emilio Viciana al frente de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades en favor de Mercedes Zarzalejo.

Lo ha acordado la Junta de Portavoces a la que ha llegado, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, tanto la petición de la presidenta como la del PSOE, ya que la otra registrada, del PP, la retiró el partido.

La reestructuración del Ejecutivo regional es uno de los dos supuestos por el que los grupos parlamentarios pueden pedir que Ayuso comparezca el Pleno, siendo el otro informar sobre la Conferencia de Presidentes.

Concretamente se trata del artículo 208.1 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, que establece que comparecerá ante el Pleno "para informar sobre la designación y separación de los vicepresidentes y consejeros".

Según han trasladado las citadas fuentes parlamentarias, al haber varias iniciativas con la misma petición, el presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, ha propuesto que se acumularan las comparecencias, se eliminase la explicación de motivos inicial y que "esta iniciativa larga no les restase cupo en ese pleno al Grupo Socialista", fórmula utilizada en el precedente del año 2022.

Sin embargo, el Grupo Socialista ha declinado aceptar esta fórmula y la Junta de Portavoces ha votado en contra de aceptar su petición de comparecencia.

Su portavoz, Mar Espinar, ha afirmado que el PP pretendía que se renunciara "a los tiempos que otorga el reglamento" y ha subrayado que su petición de comparecencia contaba con "el apoyo de todos los grupos políticos" menos el 'popular'.

"Han sentado un precedente nunca visto antes en la Junta de Portavoces", ha criticado al tiempo que ha cargado contra los "personajes de opereta" que tenían en sus manos "las decisiones que se tomaban en materias como la educación pública".

Así, ha tachado a los tres diputados del PP cercanos a Viciana que han entregado su acta y al exdirector artístico del Ballet Español Antonio Castillo Algarra de "grupo estrambótico" formado por un "apasionado de los perretes" y uno "niños pijos incompetentes".