Ayuso, tras la condena al fiscal general: "En ese banquillo, según Sánchez, se sentaba él mismo"

El senador del PP Alfonso Serrano y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada a un pleno de la Asamblea de Madrid, a 20 de noviembre de 2025, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press

Está "muy satifecha" y considera que esta decisión es "un éxito sin precedentes de la democracia" MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha valorado este jueves la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al asegurar que en ese banquillo de los acusados, según el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sentaba "el mismo".

Así lo ha expresado a través de sus redes sociales después de que el Tribunal Supremo (TS) haya condenado al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales

La presidenta ha señalado que hoy toda la prensa internacional recoge este fallo del Supremo porque "no se concibe en una democracia libre utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo, y todo a costa de un particular".

En esta línea, fuentes cercanas a la presidenta madrileña han trasladado que Díaz Ayuso está "muy satisfecha" y considera que esta decisión es "un éxito sin precedentes de la democracia".

"Un español ha vencido al aparato del Estado que ha ido contra él simplemente por su relación personal con ella. Se han revelado secretos de un ciudadano y la justicia ha imperado en España", han afirmado estas mismas fuentes.

Para valorar este asunto, la presidenta realizará este viernes una comparecencia ante los medios de comunicación a partir de las 12.30 horas desde la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia del Gobierno regional.