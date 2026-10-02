Ayuso cree que la "batalla que se libra en España" actualmente pasa por "comunismo o libertad"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín (1 fila, 2d), y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (1 fila, d), durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este viernes que la "batalla que se libra en España" actualmente pasa por "comunismo o libertad", el día en que el Congreso vota los decretos de vivienda, que se prevé que puedan decaer por la negativa de Junts, y en un contexto en el que se baraja un adelanto electoral.

Se trata de un lema, el de 'comunismo o libertad', que la dirigente regional ha usado en múltiples ocasiones y especialmente en las últimas elecciones autonómicas, con el que quería animar a los madrileños a ir a las urnas contra la "ultraizquierda".

De esta manera se refirió también este jueves Díaz Ayuso al hablar de la vivienda en la Asamblea de Madrid donde defendió que más del 70% de los propietarios reside en su propia casa pero "es su hucha" y se preguntó por qué no pueden ponerla en alquiler o dejárselas a sus hijos.

"No se puede, porque ustedes (en alusión a la izquierda), en plan comunista, prefieren arrebatarle las propiedades a los españoles que multiplicar la construcción de la oferta para bajar los precios", lamentó, a la vez que destacó que el PSOE debe someterse "al veredicto de las urnas y a la separación de poderes". "O comunismo o libertad", lanzó.