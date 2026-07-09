Ayuso cree que Feijóo tiene "más razón que un santo" con bajas y censura la "política de la pancarta facilona"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene "más razón que un santo" en sus afirmaciones sobre las bajas laborales y ha censurado la "política de la pancarta facilona", que es "absurda" cargando contra "gobernantes pijoteros" que se "indignan" en nombre de los trabajadores y luego "legislan contra ellos".

"Cuando uno está pegado a la realidad y habla con las empresas, cuando habla con los autónomos, sabe lo que está pasando con el problema de las bajas. Evidentemente, el presidente Feijóo no habla de una persona que está enferma. No se refiere a una mujer embarazada si encima tiene alguna complicación o está en los últimos meses de su embarazo. No estamos hablando de una persona que tiene un cáncer, que tiene una enfermedad sobrevenida, que tiene cualquier problema", ha reivindicado la presidenta madrileña en un coloquio organizado por el diario '20 minutos'.

Lo ha afirmado así después de que Feijóo indicara que el absentismo "es un cáncer" y cuestionara que un trabajador de baja cobre lo mismo que cuando está trabajando. Sobre ello, Ayuso ha asegurado que en el PP defienden "el equilibrio" apostando por la colaboración público-privada y no "el capitalismo salvaje".

Frente a ello, ha asegurado que el Gobierno de la nación promueve "el desincentivo constante en todo" y los impuestos "indiscriminados" con leyes absurdas que "van contra la realidad".

Es por ello que ha asegurado que a veces las personas quieren contratar y "no puede" por estos asuntos. "Últimamente, en España, solo se legisla para que contratar sea sospechoso. Para que el que tiene dos y tres empleados sea muy sospechoso. Y si tiene un pequeño margen de beneficio, sea una persona a perseguir", ha lamentado.

Considera que eso es "comunismo" y es lo que se fomenta desde el Gobierno y se ha referido a los autónomos al afirmar que son "las personas que menos bajas tienen" algo que demuestra que hay muchas personas que "podrían evitarlo".

"Además, es injusto con sus propios compañeros, porque cuando una persona deja de ir a trabajar, recae ese trabajo sobre muchos compañeros en ocasiones y va sobre su propia empresa. Porque si la empresa es pequeña y tiene un problema de absentismo, se llega a cerrar. ¿Quién pierde? Perdemos todos", ha subrayado.

Díaz Ayuso ha explicado que dentro de sus competencias lo que intentan es regular las bajas laborales con los médicos a través de las mutuas pero ha criticado que se pierda "el equilibrio y la competitividad" cuando solo se fomenta la fórmula de "trabajar menos y cobrar más".