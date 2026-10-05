Ayuso cree que Sánchez "no puede más" y que elecciones abren una "gran oportunidad": "Estamos preparados"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, a 10 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afimrado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no puede más" y que la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre abren una "gran oportunidad" para que deje de "pisotear" España. "Estamos preparados", ha señalado.

Así lo ha expresado la dirigente regional en un desayuno informativo celebrado en la capital donde ha criticado que en su comparecencia Sánchez se haya intentado "victimizar" y presentarse como un hombre "que ha traído las mejores cotas, no se sabe de qué tipo de progreso".

"Solo ha mentido nuevamente desde ese mitin que acaba de ofrecernos en la Moncloa por no reconocer que ni le dan los números ni puede seguir con esta farsa durante más tiempo", ha criticado.

Considera que Sánchez en el presidente "más amoral" que ha tenido el país ya que ha realizado "ataques directos a la prosperidad, la riqueza y las empresas". Así, ha subrayado que España "se ha convertido" para él y para esa "maquinaria totalitaria" en un "negocio político y un gran circo, como todo lo que rodea a lo ultra especialmente a la ultraizquierda que es lo que viene desgobernando todo este tiempo", ha apuntado.

Ayuso ha avisado de que España está siendo "pisoteada y devastada a gran velocidad" y ha afirmado de que no se "remedia a tiempo" las nuevas generaciones "no van a heredar nada" de todo lo que se ha conseguido. "Y lo peor es que van a recibir aquello que desde el Gobierno de La Moncloa han estado denodadamente provocando en estos años, que es un país agraviado, atrapado en los agravios y en las tensiones", ha indicado.