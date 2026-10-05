Almeida llama a votar por el cambio y para "olvidar a Koldos, los Ábalos y los Sánchez": "Nos jugamos muchísimo"

1122811.1.260.149.20261005104309 El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la inauguración del primer arco chino en Usera, a 1 de octubre de 2026, en Madrid (España). El arco chino de Usera, bautizado oficialmente como "Two Cultures in Love", es el primer arco monumental - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha instado a votar el próximo 29 de noviembre "por el cambio en España" y para "olvidar a los Koldos, los Ábalos y los Sánchez". "Nos jugamos muchísimo", ha asegurado.

Tras acompañar a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en un desayuno informativo, el regidor ha llamado a votar para que el país se pueda olvidar de "las invasiones y los apagones". Augura que Sánchez "solo va a querer hablar de vivienda, que es un fracaso absoluto por su parte", por lo que considera que el PP no tiene que hablar únicamente de eso "sino de todo lo que ha pasado en España a lo largo de los últimos años, que es lo suficientemente grave para ir a votar".

"Vayamos a votar. Es lo que toca, tenemos la oportunidad, por fin, por fin vamos a poder votar y lo que hay que hacer es ir a votar", ha reiterado el primer edil, que también ha opinado que el adelanto electoral responde a una decisión que el presidente del Gobierno ha tomado en clave judicial porque "puede que no fuera a recibir buenas noticias" ante "casos de corrupción que avanzan".

Almeida considera que Sánchez "ha elegido el momento menos malo para sacar el resultado menos malo posible". También ha considerado que lo "desafortunado" es que "un Gobierno estuviera dispuesto a gobernar con o sin el Parlamento y, efectivamente, ha gobernado sin el Parlamento".

Y todo ello para preguntarse si Sánchez "no decía de manera machacona que había que acostumbrarse a que la legislatura durara cuatro años?". Con las elecciones el 29 de noviembre, el alcalde se ha cuestionado sobre si es "otro cambio de opinión u otra mentira".