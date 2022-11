Ayuso cree que Sánchez no ha querido pactar nada sino "tener al PP en la cárcel" y "las instituciones presas"

"No permite que haya oposición, no quiere que haya jueces ni fiscales haciendo su trabajo ni quiere una opinión libre", critica la dirigente madrileña

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha querido pactar "absolutamente nada" con el Partido Popular sino que su proyecto quiere "tener al PP en la cárcel, a las instituciones presas, a los delincuentes en la calle y a ellos blindados en el poder a cualquier costa".

Preguntada por los periodistas, en la presentación del nuevo bloque quirúrgico del Hospital Gregorio Marañón, por el mensaje que mandó al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, solicitándole que parase el pacto con los socialistas para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ayuso no ha querido dar detalles porque considera "que es lo de menos después del hecho gravísimo que se está sucediendo en este país".

Así, para la presidenta, lo importante no es con quien habla el presidente del PP sino "quién está hablando el qué por detrás y que pretende el proyecto de Sánchez". A su parecer, el proyecto "más autoritario" que ha tenido la democracia, "que es el proyecto del señor Sánchez, no permite que haya oposición, no quiere que haya jueces ni fiscales haciendo su trabajo ni quiere una opinión libre".

Ayuso ha insistido en que con lo que está pasando en el país lo que se debe saber es "qué pretende Sánchez y que no pretende Sánchez no renovando esto, qué habla y que deja de hablar con golpistas, qué hace para intentar amarrar la Justicia y quienes ahora mismo están condenado por graves delitos se vayan a su casa sin cumplir penas, si ni siquiera pisar las cárceles.

"Creo que lo que está sucediendo es gravísimo y luego lo que hablemos el líder de la oposición con los miembros de su equipo, entre los que me incluyo, es lo de menos sinceramente", ha zanjado.