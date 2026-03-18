Ayuso critica que el Gobierno se plantee "intervenir" en alquileres en el decreto de Irán: "Es intolerable"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 12 de marzo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado este miércoles de "intervención intolerable" la del Gobierno de España, que ha tildado de "comunista", sobre la posibilidad de incluir límites en los alquileres y en los desahucios en el decreto que se quiere impulsar para paliar los efectos de la crisis por la guerra de Irán.

Así ha respondido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado en Tres Cantos, después de que Sumar redoblara su presión al PSOE y pidiera incluir la prohibición de desahucios a gente vulnerable y la prórroga de contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027 en el decreto para paliar las consecuencias económicas por el conflicto en Irán que se aprobará este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario.

"A pesar de bajar el IVA y otros impuestos que están arruinando a los españoles, el Gobierno no tiene nada mejor que ahora meter la mano en los pisos a todos los ciudadanos en una nueva intervención intolerable por parte de un Gobierno que siempre atenta contra la propiedad y contra la voluntad de los ciudadanos. Cada vez que se han aplicado este tipo de ocurrencias, los resultados han sido los mismos", ha censurado la presidenta madrileña.

Así, Díaz Ayuso ha criticado que con estas medidas "liberticidas" lo único que se consigue es "hundir el mercado del alquiler" mientras el problema "se sigue multiplicando" y afecta "a los jóvenes y a quienes buscan de verdad una vivienda".

"Ahora no tenemos otra cosa que ultraizquierda en el Gobierno y ocurrencias ultras", ha denunciado Díaz Ayuso, quien considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez con estas medidas no va a resolver "absolutamente nada" y busca una "pobreza repartida" para los españoles. "Beben de donde beben, de dictaduras bolivarianas y del señor (José Luis Rodríguez) Zapatero", ha denunciado.