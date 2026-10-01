Ayuso critica a un Gobierno que trata a propietarios como "sinvergüenzas" y pide respeto para "hucha de la clase media"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el acto oficial de inauguración de la VI edición de Iberseries & Platino Industria, en la Real Casa de Correos, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves a un Gobierno que trata a 28 millones de propietarios como si fueran "sinvergüenzas" y ha pedido respeto para "la hucha de la clase media".

"Y ahora resulta que también nos vienen a decir que 28 millones de propietarios en España son sinvergüenzas a los que hay que atacar porque están promoviendo la lucha de clases ustedes mismos. ¿Cómo no les da vergüenza con todas las propiedades que tienen ustedes mismos?", ha señalado la dirigente autonómica en el Pleno de la Asamblea en respuesta a la portavoz del PSOE, Mar Espinar.

Así, Ayuso ha subrayado que más del 70% de los propietarios reside en su propia casa pero "es su hucha" y se ha preguntado por qué no pueden ponerla en alquiler o dejárselas a sus hijos.

"No se puede, porque ustedes, en plan comunista, prefieren arrebatarle las propiedades a los españoles que multiplicar la construcción de la oferta para bajar los precios", ha lamentado, a la vez que ha destacado que el PSOE debe someterse "al veredicto de las urnas y a la separación de poderes". "O comunismo o libertad", ha lanzado.

De la misma manera, ha preguntado que si el Gobierno no tienen "nada que ver con la vivienda" para qué tienen "otro ministerio" sino para "tener a 22 vividores del erario público y crear problemas donde no los había".

La presidenta ha valorado que el principal problema de la vivienda no solo los salarios sino también "la falta de libertad y de construcción", mientras en España se sigue "trayendo ilegalmente pobreza".

"El Gobierno es el que se ha comprometido por ley a no dar ni un solo piso de protección oficial a ningún fondo. Es el Gobierno de Pedro Sánchez el que sí ha vendido edificios públicos a fondos buitre. Es el Gobierno de Pedro Sánchez el que sí contrata con Quirón. Son ustedes, son sus socios y son sus dirigentes los que están dando pelotazos por todo el mundo", ha afirmado.