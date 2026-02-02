Ayuso critica que se le acuse de "confrontar" con el Gobierno con la misa de La Almudena: "Yo no mando en la Iglesia"

(I-D) El presidente del Senado, Pedro Rollán; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio; durante la misa funeral en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Có - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este lunes que se le acuse de "confrontar" con el Gobierno y el presidente, Pedro Sánchez, con la misa celebrada en la Catedral de La Almudena por las víctimas en Adamuz, que coincidió con el funeral de Huelva al que asistieron los Reyes, y ha recordado que no estaba en mano de ella elegir la fecha ya que no es ella la que "manda en la Iglesia".

"Que alguien me explique por qué pedir que haya una misa por los muertos en los trenes es confrontar con Sánchez. ¿Qué tendrá que ver este señor conmigo en esta situación? No lo logro entender", ha afirmado la presidenta en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press.

Así, ha censurado que el Gobierno pueda cometer "todo tipo de barbaridades y de atropellos con impunidad" y organizar "operaciones de Estado que han dado la vuelta al mundo" pero se le acuse a ella de "confrontar" por pedir una misa por las víctimas de Adamuz.

Al hilo, ha defendido que es la Iglesia la que tiene que decidir cuándo quiere celebrar sus misas y no cuando quiera ella. "¿A mí de qué me sirve que se celebren las dos de manera simultánea? No sé qué tengo que ganar en nada de eso", ha trasladado.

La líder del Ejecutivo autonómico ha recordado que ella lo único que hizo fue pedir al Arzobispado de Madrid la celebración de esta eucaristía y, a partir de ahí, ella "no es la que manda". "Yo no mando en la Iglesia católica, yo no mando en la Almudena, yo no mando en el Arzobispado", ha subrayado.

A la vez ha criticado que se utilizara la propia misa en La Almudena y el dolor de las víctimas para "insultar" al Gobierno madrileño volviéndola a llamar "asesina", algo que ha tildado de "increíble".

"Cuando el Gobierno hace cualquier barbaridad y atropello para que lo paguemos las comunidades, esto te tienes que callar. Cuando quieres cambiar el sistema de financiación para beneficiar a la corrupción nacionalista en Cataluña, tú te tienes que callar, porque si no es confrontar, y así estamos todo el día, cuando a nosotros nos boicotean planes y proyectos", ha subrayado, además de insistir en que esta actitud es "insoportable".

Así, ha defendido que ella confronta con Sánchez porque tenía al frente de la Fiscalía General a Álvaro García Ortiz, "un delincuente" que ha utilizado "los datos de un particular para ir contra un adversario político en una operación que no tiene cabida" y no con una misa. "Lo que piden es que encima te calles, que no veas, que no oigas, que os calléis. Y como dice la señora (María Jesús) Montero, os vamos a barrer", ha reprochado.