Ayuso critica que ministros amparen lo sucedido en la Complutense y que se hayan "calentado los cascos" a los alumnos

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido que siente "pena" por lo sucedido en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en torno al acto donde se la reconocía como alumna ilustre y ha criticado tanto que ministros hayan amparado lo sucedido como que "Podemos" y "exrectores" hayan "calentado los cascos" a los alumnos.

Alumnos se han opuesto a este nombramiento con una manifestación en los alrededores de la Facultad de Ciencias de la Información y a la salida del acto la dirigente regional ha sido increpada al grito de 'Ayuso dimisión', 'Libertad es cuidar' o 'Ayuso asesina'.

En una entrevista en la 'Cadena Cope', recogida por Europa Press, Ayuso ha explicado que ha sentido "pena" porque ha visto cosas que veían venir "hace 20 años", sobre todo "en la Facultad de Políticas de Somosaguas". "En el campus veías como la ultraizquierda y el entorno de Herri Batasuna se hacían fuertes. Tenían pancartas, tenían tenderetes e imperaba la ley de la selva", ha sostenido.

Lo que sucedió, a su parecer, es que los demás se fueron a buscarse "la vida", en su caso primero "como periodista y luego como representante político", pero "allí se quedaron unos cuantos viviendo de ello, creando un cortijo, alimentando los odios".

Para la jefa del Ejecutivo madrileño, lo que se ha visto ahora es que "esto no solo no ha cambiado sino que ha crecido y encima está incluso amparado por ministros del Gobierno, algo que en esos tiempos no ocurría".

"Me ha dado pena porque he visto que a muchos alumnos les han trasladado desde hace semanas algo diferente. Ellos sabían que iba a estar hoy y me consta que miembros de Podemos y exrectores con amigos, con todo lo que tienen allí organizado, han estado calentando los cascos a los alumnos", ha declarado, al tiempo que ha lamentado que en vez de pasar "un día de celebración" se haya encontrado con esto.

Además, ha hecho hincapié en que ella no pidió ese reconocimiento y ha recordado que la ministra de Igualdad, Irene Montero, recibió la misma condecoración en la Universidad Autónoma.

Respecto a los gritos de 'asesina' que recibió en la Universidad, la presidenta ha reconocido que no se acostumbra a oírlo porque "no hay nada más grave que quitarle la vida a otra persona".

En este sentido, ha indicado que en los cuatro años que lleva al frente de la Presidencia regional "nunca ha tenido un solo problema con nadie" por la calle pero ha incidido en que desde que se van acercando las elecciones sí ha tenido "a un grupito" que la va "persiguiendo". Según ha sostenido, "son enviados por el PSOE", o por el resto de los grupos de la Cámara, o por plataformas de la suyas "que viven de lo público".

"Últimamente sí voy recibiendo lo de 'asesina', 'fascista'. 'Fuera fascistas de la Universidad' es el cántico de Podemos que es quien lleva la ultraizquierda, es la que gestiona la Universidad Complutense, la que se lleva por detrás la convivencia de la Universidad. Pero lo de 'asesina' esto lo está usando la izquierda desde hace unos meses y cada vez más", ha manifestado.