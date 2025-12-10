Ayuso critica que profesionales del Hospital de Torrejón sean "objeto de cobardes campañas políticas y manifestaciones"

El presidente del Senado, Pedro Rollán, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, saludan a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el acto institucional por el Día de la Constitución, - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este miércoles que los profesionales del Hospital de Torrejón de Ardoz sean "objeto de cobardes campañas políticas y manifestaciones".

Así lo ha expresado la líder del Ejecutivo madrileño en sus redes sociales, después de que la Coordinadora de Organizaciones en Defensa de la Sanidad Pública haya convocado una concentración para este viernes ante el Hospital de Torrejón para que este centro gestionado por el grupo privado Ribera Salud sea gestionado directamente desde la administración pública.

"Todo mi apoyo al personal del Hospital de Torrejón y a sus pacientes. No tienen por qué ser objeto de cobardes campañas políticas y manifestaciones en centros donde se están salvando vidas. Hay muchos sitios donde protestar", ha señalado.