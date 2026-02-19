Ayuso critica que PSOE compare caso de Móstoles, que "no era acoso sexual", con el DAO: "Le tendría que dar vergüenza"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves que se quiera comparar la denuncia contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, que "no era acoso sexual", con la dimisión del ya exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, investigado en un juzgado debido a una denuncia de una subordinada por un presunto delito de abuso sexual.

"Le tendría que dar vergüenza", le ha espetado la presidenta madrileña a la portavoz de PSOE, Mar Espinar, en la sesión de control en el Pleno de la Asamblea.

Ayuso ha censurado que el PSOE quiera "dar lecciones" y pretenda comparar mientras se van conociendo casos en el "entorno del ministro" del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Además, se ha referido también al exasesor de Pedro Sánchez y exdirigente socialista Paco Salazar, que estaba "bragueta arriba, bragueta abajo".

"¿Por qué no tienen un poco de decencia y por lo menos no nos hablan hoy de acoso sexual, justo hoy? Porque hay que tener muy poca vergüenza", ha expresado.

Al hilo, ha señalado que comparar a unos con otros es "no respetar a las víctimas", si bien ha subrayado que el PSOE "no respeta nada, ni a sus difuntos", aludiendo al dirigente socialista Fernando Múgica y al expresidente de Aragón Javier Lambán.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha criticado también que esté al frente del Gobierno Pedro Sánchez cuando "falsificó su tesis" y llegó al Gobierno "con unas urnas de cartón" creando "un círculo negro y podrido", que "puso ahí" a Espinar "contra la voluntad de la militancia".

"Me hablan de rendición de cuentas cuando hace un mes ha habido un accidente de los trenes y se callan miserablemente. Cuando están sacando etarras de las cárceles y se callan miserablemente y cuando están rescatando aerolíneas implicando al PSOE de la A a la Z, de (José Luis) Ábalos a (José Luis Rodríguez) Zapatero", ha criticado.

Por su parte, la portavoz del PSOE ha subrayado que el caso de Móstoles le ha "estallado" a Ayuso en la cara porque "nunca pensó que en su partido quedara gente con la dignidad suficiente como para exigir justicia, pero la hay".

"Y la exconcejala del Partido Popular en Móstoles la ha citado usted como testigo y conociéndola va a tener dos problemas: el primero es que va a tener que ir sin pinganillo, y el segundo que va a tener que decir la verdad", ha afirmado.

Así, ha vuelto a criticar que el PP mandara en este caso "a dos sicarios a proteger al alcalde", no para dar "credibilidad" a la víctima sino para que la "mandaran callar". "Es usted al feminismo lo que Quirón a la sanidad pública", ha señalado.