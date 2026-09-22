Ayuso critica que se quiera "apretar" el mercado de alquiler y que propietarios cada vez tengan "más problemas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la inauguración de The District 2026, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este martes que se quiera "apretar" el mercado de alquiler de vivienda para tensionarlo y ha avisado de que los propietarios cada vez tienen "más problemas", algo que afecta a la oferta de inmuebles.

"Estamos en contra de intervenir los precios de la vivienda y lo estamos también con lo que pasa con el mercado del alquiler, que por más apretarlo no se va a solucionar. Todo lo contrario. De hecho, cada vez más propietarios tienen miedo a poner su vivienda en el mercado del alquiler porque todos son problemas y porque directamente el sistema se mete en su propiedad", ha afirmado la dirigente regional.

Lo ha trasladado así en la quinta edición de The District, el mayor encuentro internacional de inversión inmobiliaria que se celebra por primera vez en Madrid con cerca de 20.000 directivos, 360 empresas y más de 400 expertos.

La presidenta madrileña ha criticado que se intente "abandonar o perseguir" a los propietarios, algo que afecta especialmente a los jóvenes, los inquilinos y también al talento que temporalmente viene a las ciudades "enriquecerlas".

"Y a su vez esto bloquea el mercado de compra, porque esto es un gran engranaje donde nadie sobra, pero en un momento en el que le pones palos en la rueda, todos los mercados se perjudican entre ellos, todo se bloquea y el sistema deja de funcionar", ha alertado, a la vez que ha cargado contra la carga fiscal y burocrática en España.

A nivel fiscal, ha señalado que se está "arruinando" a la clase media, algo que afecta a la mano de obra, los salarios y la construcción, mientras que ha reivindicado que en la Comunidad de Madrid apuestan por defender la propiedad "a ultranza".

"Nosotros ni tutelamos ni dirigimos, lo que hacemos es defender la mirada liberal de la vida para que el talento de aquí y de allá hagan cosas fascinantes y donde la Administración solo aparezca para preservar ese equilibrio y también para dar la mano a quien fracasa o necesita un estímulo", ha apuntado.

Díaz Ayuso ha defendido que a Madrid las personas llegan "a prosperar en paz", a ser propietario, empresario o inversor, en una región en la que no se cambian "las reglas de juego a capricho" y donde no hay impuestos "inventados".

MADRID COMO "LOCOMOTORA"

En esta línea, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha subrayado que a Madrid le gusta acoger eventos "del mayor calado internacional" y ha reivindicado a la ciudad como "locomotora económica" de España y del sur de Europa.

Uno de los principales retos a los que se enfrenta es el de la vivienda y es que, según el Banco de España, el país ha acumulado un déficit de 750.000 viviendas. "El año pasado se crearon 240.000 hogares y se terminaron menos de 92.000 viviendas. Esto es algo que obviamente tenemos que atajar entre todos", ha afirmado.

Así, ha señalado que ciudades como Madrid compiten por el talento y tiene que hacer los esfuerzos para que el problema de la vivienda "no se convierta en una amenaza para la atracción del talento".

La vicealcaldesa ha apuntado que Madrid tiene ahora mismo suelo para construir 90.000 viviendas nuevas y concentró el año pasado el 56% de la inversión inmobiliaria. "Eso demuestra que no estamos hablando de proyectos aislados, sino de capacidad de crecimiento dentro de la Unión Europea", ha trasladado, a la vez que ha puesto el foco en la importancia de destinar parte de la inversión a vivienda asequible para que llegue a todos los sectores de la población.