Ayuso critica que Quirón tenga que "soportar las iras" de un Gobierno y sus "caniches" que se dedican a "insultar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves que Quirón, "el mejor grupo sanitario de España", tenga que "soportar las iras" de un Gobierno de España y sus "caniches", que se dedican a "insultar a las empresas como en las dictaduras".

"Voy a tener que hablar del mejor grupo sanitario de España que tiene que soportar las iras de este Gobierno y de todos los caniches que tiene por debajo. Porque se permiten insultar como en las dictaduras a las empresas, faltando el respeto a los pacientes y a los sanitarios", ha reprochado la dirigente autonómica en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea.

Así, ha subrayado que la izquierda "insulta a 45.000 trabajadores" de un grupo sanitario que trabaja "para todos los gobiernos, empezando por el Gobierno de Pedro Sánchez".

Además, le ha trasladado al PSOE que, de los 56 hospitales de Cataluña donde gobiernan, "solo ocho los gestiona el Servicio Catalán de Salud". "El resto son privados o son público-privados", ha lanzado la presidenta, además de asegurar que Quirón contrata con "el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Transportes".

En concreto, Ayuso ha criticado la "caradura" de los miembros del Gobierno, en particular del titular de Transportes, Óscar Puente, que "entra por la puerta de atrás" en los hospitales de Quirón para tratarse. "Tienen ustedes tanta caradura que lo único que hacen es insultar, nunca proponer, buscar culpables, nunca ayudar, abandonar a España, mientras levantan muros, insultan a empresas, a jueces, a fiscales. Son lo más autoritario que ha tenido España en democracia", ha espetado a la portavoz socialista, Mar Espinar.

Por su parte, Espinar ha criticado que la presidenta de la Comunidad quiera llevar a cabo "un negocio redondo" con Quirón, además de censurar que se dedique a "infrafinanciar la sanidad pública para obligar a los madrileños a escoger la sanidad privada", algo que "no es libre elección" sino "un chantaje para que el principal cliente de su pareja siga haciendo caja".

"Están tratando a los madrileños como si fueran tontos", ha afirmado la portavoz socialista, quien ha destacado que Quirón ha ganado "un 125% más de lo que presupuestó para la empresa que financió el ático donde vive la señora Ayuso".

Sin embargo, ha indicado que la realidad es "tozuda" y ha defendido que la presidenta ha puesto a la Comunidad de Madrid "al servicio de un particular que se va a sentar en el banquillo". "Por eso, al grito de puteros, cocainómanos, me gusta la fruta, ETA, Venezuela... Lo que esconde es la fiesta diaria con su club privado en el ático que estamos pagando todos los madrileños", ha reprochado.