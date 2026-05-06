Ayuso critica a Sheinbaum por intentar "utilizar" su presencia en México para "dividir y enfrentar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras recibir la Medalla de Aguascalientes en México. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por, a lo largo de los últimos días, "utilizar" su presencia en el país "para dividir y enfrentar" cuando "jamás" ha hablado de ella.

Así ha replicado Ayuso, durante su discurso tras recibir la Medalla de Aguascalientes en México, a Sheinbaum, quien en una conferencia de prensa este mismo miércoles cargó contra la alianza "de lo que se llama la derecha internacional con la derecha mexicana" que tiene por objetivo "minar a la presidenta y al proyecto de transformación en México".

"¿Para qué viene esta persona a México? ¿A qué la traen? Pues porque piensan que eso les va a dar legitimidad aquí. ¿Cómo creen que les va a dar legitimidad una persona que adora a Hernán Cortés... en México? Pues están medio trasnochados", lanzó en referencia a la dirigente madrileña.

Ayuso, pese a comenzar afeando la utilización de su presencia para "dividir", ha sostenido que ella tiene "respeto por la persona que ha sido elegida en las urnas por expreso deseo del pueblo de México", del mismo modo que respeta "su presencia cuando va a España".

"Se puede estar o no de acuerdo con las ideas que defiende cada uno, pero el respeto, la amabilidad, el saber ser hospitalario creo que está por encima de todo porque, además, nadie puede hablar en nombre de todos y mucho menos cuando uno atiende a lo que dicen las urnas que en este estado es libertad", ha remarcado la dirigente madrileña.

Ayuso ha trasladado que, si algo tiene claro, es que en la vida y en la política "hay que combatir las ideas pero no a las personas". "Se combaten las ideas, no se acosa, no se persigue, no se va a las domicilios, no se va a los parlamentos, no se va a los eventos a reventarlos, no se va a acosar a nadie, no se va a instigar miedo para que alguien calle, para que alguien no se exprese en libertad, para intentar azuzar miedos para que solamente se oiga una voz", ha remarcado.

Así, la jefa del Ejecutivo madrileño ha subrayado que combate "ideas" pero nunca buscará "una sola manera para intentar acabar con nadie porque el noble ejercicio de la política es el debate".

Y es que ha defendido que ella acude "en libertad" y, por ello, es "coherente a pesar de haber recibido en algunas ocasiones amenazas", de que hayan intentado que se "calle" y que no defienda a las personas que agradecen "su amable invitación así como "cuando han intentado manipular" y "retorcer" sus palabras.

INTERRUPCIÓN DEL ACTO

Este acto se ha visto interrumpido cuando antes de que tomara la palabra la presidenta autonómica ha subido al escenario la regidora Martha Márquez, del partido Morena al que pertenece la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Se ha colocado en el centro del escenario con una pancarta en la que se podía leer 'No tenemos agua' y la organización del evento le ha reclamado reiteradas veces a la política hidrocálida que abandonara el escenario. A pesar de que el público la ha abucheado y le ha reclamado que se fuera para que pudiera intervenir Díaz Ayuso, ella ha tomado la palabra desde el estrado.

Márquez ha afirmado que el "único partido democrático" se llama Morena y ha asegurado que el gobierno de Aguascalientes ha utilizado a la presidenta madrileña para "vender la idea" de que en esa ciudad se "respeta la vida y la familia".

En su intervención ha reivindicado a Clauda Sheinbaum, que ha "disminuido la pobreza en más de un 13%" y la ha contrapuesto al "grupo de políticos corruptos" que han "utilizado" a Ayuso y que le han dado un "reconocimiento".

"Y aquí se le está festejando y se le está celebrando, discúlpeme, a una persona que no es mexicana. Mientras las familias de Aguascalientes están sin agua. Y estamos con el pueblo. Les guste o no les guste", ha insistido, al tiempo que ha advertido de que seguirán "tomando las calles".

"SER RESPETUOSO NO SIGNIFICA QUERER MENOS A TU PUEBLO"

Tras esta interrupción, Ayuso ha replicado a Márquez afirmando que "hay veces que uno cree que puede estar por encima del protocolo o del respeto" o piensa que "representa al pueblo cuya voluntad no se mide al peso, se mide en las urnas".

"Aquí en Aguascalientes hay distintos partidos políticos que ven la vida de manera diferente, cada uno es de una procedencia pero que no rompan el protocolo y que sean respetuosos no significa que quieran menos a su pueblo, significa que se toleran entre ellos", ha apuntado Isabel Díaz Ayuso, quien ha afirmado que "si algo caracteriza a los mexicanos" es la "absoluta amabilidad, el respeto".

La mandataria madrileña ha apuntado que es "maravilloso" saber que "allá donde hay un mexicano hay siempre voluntad de entendimiento, querer agradar, querer entregar lo mejor de uno mismo para que el otro se sienta bien". Considera que esa generosidad no convierte a los políticos en peores. "El saber ceder no significa que otra persona no tenga principios y el no respetar esas reglas dadas entre todos no significa ni mucho menos que uno tenga razón", ha rematado.