Ayuso critica que se use "impunidad y secuestro" de cara a la huelga general y pide acabar con "la basura sindical"

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este martes que se use la "impunidad y el secuestro" de cara a la huelga general de este miércoles y ha pedido acabar con la "basura sindical" que busca usar a los ciudadanos "como rehenes" de sus casos.

Así lo ha expresado en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, donde ha criticado que a los sindicatos no les importe tener "a todos los españoles secuestrados en las carreteras", que no están llegando a tiempo a sus trabajos y fomentando que todo sea "caótico y atascado".

"Les da igual, porque todo lo que están promoviendo con esta mafia sindical que nos lleva a esta huelga, que es totalmente política, lo único que están diciendo es no queremos que haya alternancia política", ha aseverado.

Díaz Ayuso ha subrayado que la labor sindical es "un derecho constitucional" que no niega pero ha asegurado que rechaza "el abuso, la impunidad y el secuestro" que busca dejar "a alumnos sin clase, arruinar a las familias y causar daño a las arcas públicas".

Así, ha asegurado que esta misma mañana ha hablado con el líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha pedido que le prometa que "toda esta basura sindical se va a acabar". "Y me ha dicho, no lo dudes", ha afirmado, además de cargar contra el "secuestro de los servicios públicos y de la vida de los españoles".

La presidenta madrileña ha vuelto a poner el foco en que esta huelga está promovida por UGT y CCOO, que son "dos sindicatos afiliados a partidos políticos" de los que "comen, y viceversa". "Hay otros sindicatos o muchos sindicalistas de CC.OO. y UGT a los que probablemente no les guste lo que están haciendo porque se les está viendo el plumero y se les está yendo de la mano", ha expresado.

Es por ello que ha tildado esta situación de "cachondeo" y considera que no saben "ni quién protesta ni por qué", además de censurar que todo el mundo esté pagando esta situación "con su dinero, su esfuerzo, su comercio y sus desvelos", algo que se "tiene que acabar".

"Porque la labor sindical es un derecho, el secuestro de servicios públicos y de la vida de todos los españoles, porque hay una alternancia política a la que se niega el Gobierno, eso es otra cosa", ha apostillado.