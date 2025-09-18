Ayuso defiende que ella "no tiene la culpa" de conflicto en Gaza: "Yo no hablo con Netanyahu, no sé quién es ese señor"

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegan a un pleno en la Asamblea de Madrid, a 18 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves ante las críticas de PSOE y Más Madrid que "no tiene la culpa" del conflicto en Gaza, además de afirmar que ella "no habla" con el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu. "No sé quién es ese señor", expresa.

"¿Están enfermos conmigo? ¿No se dan cuenta que yo no tengo la culpa de que haya habido una pandemia? Yo no tengo la culpa de que en la Península Ibérica en verano hagan estas olas de calor. Y yo no tengo la culpa del conflicto en Oriente Próximo", ha respondido la presidenta en la sesión de control al Gobierno regional en la Asamblea.

Además, ha trasladado que ella "no promueve nada" en Israel y sí la integración en Madrid de niños gazatíes "y de todas partes", pero también de madrileños "que son judíos y están empezando a ser perseguidos en su propia casa". "¿No se dan cuenta de que eso no es Madrid? Somos capital mundial del deporte", ha reivindicado, después de que la última etapa de la Vuelta tuviera que ser cancelada por las protestas propalestinas.

En la misma línea, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha asegurado que los partidos de la izquierda son "los tontos útiles del totalitarismo". "Cualquier causa es buena para poner sobre la mesa una máxima de la izquierda, que el fin justifica a los medios. Y que, por lo tanto, ellos, que son seres de luz, no tienen por qué detenerse ante la ley para conseguir sus objetivos", ha censurado.

"¿Cómo va a ser importante una prueba ciclista si estamos luchando contra un genocidio? ¿Qué importa la legalidad de una amnistía si estamos trabajando por la convivencia de Cataluña? ¿Cómo va a ser una Constitución, que no deja de ser un conjunto de papeles, un freno para un presidente que nos quiere y nos protege como protege a su familia?", ha ironizado el representante 'popular'.