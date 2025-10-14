Ayuso defiende que su jefe de Gabinete "no ha mentido" y denuncia que se intenten "condicionar" deliberaciones del TS

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la inauguración de la nueva Oficina de Empleo del Barrio de la Concepción, a 14 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

Asegura que Miguel Ángel Rodríguez tiene "toda su confianza"

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, "no ha mentido" en el marco de la investigación sobre las filtraciones del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha denunciado este martes que se estén intentando "condicionar" las deliberaciones de los magistrados del Tribunal Supremo.

"Miguel Ángel Rodríguez tiene absolutamente toda mi confianza y no, no ha mentido. Y creo que intentar condicionar las deliberaciones del Supremo, eso lo único que hace es reescribir el llamado 'lawfare', para que todo vaya condicionado de la misma manera", ha aseverado la jefa del Ejecutivo madrileño en declaraciones a los periodistas desde una nueva Oficina de Empleo en la capital.

Lo ha expresado así después de que Rodríguez asegurara que fue el propio Alberto González Amador --pareja de la presidenta madrileña-- quien le facilitó el contenido del email del fiscal que le investigaba por delitos fiscales y quién le autorizó a difundirlo en un chat de prensa: "Sí, sí, sí".

Rodríguez declaró ante el magistrado del Tribunal Supremo (TS) que instruye la causa contra el fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos y dijo que trasladaba "una deducción" cuando afirmó que fue la Fiscalía quien ofreció un acuerdo a la pareja de Ayuso, aunque en realidad sucedió al revés.

La presidenta ha criticado sobre ello que se intenten utilizar las instituciones del Estado "contra un rival político" con "tanta gente y tantas instituciones metiendo las manos en una inspección fiscal de un paisano".

"Lo que quiero denunciar es que se está intentando condicionar a los magistrados del Supremo durante estos días con filtraciones de vídeos, con filtraciones de conversaciones", ha criticado Díaz Ayuso, quien se ha referido también a los "desayunos que está teniendo el fiscal general del Estado" con la prensa.

Considera así que están "intentando ya de manera previa condicionar" las deliberaciones del Tribunal Supremo. Además, ha insistido en que es un tema en el que ella "no tiene nada que ver" pese a que la intenten "involucrar".