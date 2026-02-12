Ayuso defiende su Medalla a EEUU frente a un Gobierno que ha decidido "aislar" a España y solo "llevarse bien con Hamás"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid muestra hoy su rechazo al pacto de financiación autonómica entre PSOE y ERC en una in - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves la Medalla Internacional del Ejecutivo regional a Estados Unidos frente a un Gobierno que ha decidido "aislar ante el mundo" a España y solo "llevarse bien con Hamás".

"No se pueden romper los puentes entre naciones porque un Gobierno ahora mismo, que ni siquiera da explicación si en el Congreso de los Diputados, haya decidido aislarnos ante el mundo y solamente llevarse bien con Hamás", ha lanzado la presidenta de la Comunidad en la sesión de control del Pleno ante una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

Ayuso ha defendido que la Medalla "no se le da a un Gobierno" sino a una nación por sus 250 años de independencia. "Quiero que quede claro que esa medalla va a una nación, esté en un gobierno o esté en el otro. A una nación compuesta por votantes republicanos, por votantes demócratas o por no votantes", ha remarcado.

En este sentido, la presidenta ha afirmado que "a pesar de los gobiernos, la vida sigue" y que "una cosa son los ciudadanos y las naciones" y por otro lado los ejecutivos que "van y vienen". "Es como si el resto de los españoles tuviéramos que ir por el mundo pidiendo perdón por Pedro Sánchez", ha espetado.

Es por ello, ha argumentado, que desde el Gobierno madrileño no van a "romper los puentes atlánticos" con Estados Unidos, un país con el que siempre se ha "entendido" España y lo va a "seguir haciendo".

Por su parte Bergerot, ha afirmado que "no hay Medalla que tape sus problemas" y ha advertido que con la 'Ley Quirón' --el anteproyecto para limitar la colaboración público-privada en sanidad-- que ha impulsado el Ministerio de Sanidad, encabezado por Mónica García (Más Madrid), se le "va a acabar su modo de vida".

Quien también ha centrado gran parte de su intervención en la Medalla a Estados Unidos ha sido la portavoz del PSOE, Mar Espinar, quien ha acusado a Ayuso de "arrastrar siempre al lado inmoral del mundo" a los madrileños.

"¿Me puede decir quién es su faro en el mundo libre? Trump, Epstein, los agentes del ICE, que asesinan a sangre fría, que están persiguiendo a gente por hablar español... Entérese de algo, señora Ayuso, que detienen a niños de 5 años", ha lanzado Espinar, quien ha insistido en su pregunta planteándole a Ayuso que elija entre Bad Bunny y Kid Rock --el artista que actuó en la Superbowl y el que participó en el medio tiempo alternativo promovido por el Movimiento MAGA, respectivamente--.