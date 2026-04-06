Ayuso defiende que el PP actual "no tiene nada que ver" con el 'caso Kitchen' y critica que el PSOE quiera "empatar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una visita al nuevo Centro de Salud de Atención Primaria Parla Este y Centro de Salud Mental, a 6 de abril de 2026, en Parla, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este lunes que el PP actual "no tiene nada que ver" con el 'caso Kitchen' --cuyo juicio que arranca hoy y que investiga el presunto operativo orquestado por la excúpula del Ministerio del Interior para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas-- y ha criticado que el PSOE quiera "empatar" al comparar este caso con la investigación sobre la compra de mascarillas que arranca mañana.

"Creo que estos casos unos y otros no tienen comparación, porque en el primero estamos hablando de algo de hace 13 años. Creo que, además, actualmente el Partido Popular y quienes lo dirigen no tienen nada que ver en esta historia", ha señalado la presidenta madrileña en declaraciones a los medios de comunicación desde el nuevo centro de salud de Parla.

Sin embargo, ha subrayado que mañana arranca en el Tribunal Supremo un juicio en el que se va a investigar "la corrupción del actual al Gobierno" y de "todo lo que hay a su alrededor", "(Santos) Cerdán, Koldo (García), el CNIO, Plus Ultra y ministros".

"Creo que estamos en situaciones totalmente diferentes", ha defendido Díaz Ayuso, quien ha asegurado que en su partido no van a juzgar a los jueces, que son los que tendrán que dirimir estos asuntos.