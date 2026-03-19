Ayuso defiende que quien "persigue" a Miguel Ángel Rodríguez es "la izquierda" y no la Justicia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 12 de marzo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves que quien "persigue" a su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, es "la izquierda" y no la Justicia.

Así lo ha señalado en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, tras las críticas de la izquierda después de que la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza número 25, citara a declarar el 6 de mayo a Miguel Ángel Rodríguez por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por filtrar supuestamente datos de dos periodistas.

"Me habla de Miguel Ángel Rodríguez. No le persigue la Justicia, le persigue la izquierda. Admítanlo, si son ustedes los que están detrás, como ocurre con el caso de Ana Millán", ha espetado la presidenta a la portavoz del PSOE, Mar Espinar.

Por su parte, la portavoz socialista ha criticado que siempre algún allegado de Ayuso va "camino al banquillo" y ha criticado que se esté investigando a su jefe de Gabinete por "difundir los datos de quienes investigaban el fraude de su novio, Alberto Quirón, ese que le ha puesto un ático de lujo a cambio de los negocios que usted le facilita".

"71 millones ha perdonado a Quirón y a Ribera Salud, a los madrileños su ático gratis no le está saliendo. Vamos a ver qué dice el Tribunal de Cuentas, pero lo cierto es que el cerco se estrecha", le ha espetado.

En su intervención, Díaz Ayuso ha defendido que los datos de los madrileños están "debidamente protegidos" ya que su sistema de protección "se ajusta a la normativa europea y española". "Son ustedes además los que están detrás de todas las acusaciones contra mi equipo y mi entorno para hacer daño", ha reprochado.

Considera que se trata de campañas que provienen "del entorno de La Moncloa" que dicta a un equipo "de fracasados" que han tenido que ser "rebotados de la política madrileña". "Aquellos que están ahí por su alta capacidad para hacer trabajos sucios, grabar, extorsionar, manipular, amedrentar", ha reprochado.