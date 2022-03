Ayuso defiende ante la UE su política sanitaria frente al Covid que ha permitido a Madrid "recuperar el pulso"

Isabel Díaz Ayuso Isabel Díaz Ayuso en la IX Cumbre Europea de Regiones y Ciudades - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido, en el seno de la IX Cumbre Europea de Regiones y Ciudades, que organiza el Comité Europeo de las Regiones, su política sanitaria frente al coronavirus, que ha permitido a la región "recuperar el pulso".

En su intervención en la cita, celebrada en el contexto de la Presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea, la dirigente madrileña ha hecho hincapié en que la primera ola de la pandemia fue "realmente cruel" con la autonomía, en la que sufrieron y aprendieron "mucho", lo que les sirvió para afrontar la segunda cuando tuvieron "la potestad para gestionarlo".

Así, ha puesto en valor que apostaron por que "los cierres masivos no eran una solución", sino la decisión "fácil", y cuando conocieron cómo se propagaba el virus en lo que se enfocaron fue en "luchar contra la pandemia defendiendo la libertad y la prosperidad bajo la responsabilidad de los ciudadanos".

También ha recordado algunas de las iniciativas llevadas a cabo por su Gobierno como poner en marcha dos hospitales públicos (Ifema y el Hospital Isabel Zendal), que han conseguido salvar "a más de 10.000 personas", analizar las aguas residuales, realizar cribados masivos, convertir hoteles en hospitales, entregar mascarillas de forma "masiva" y dar "mucha información".

Ayuso ha defendido que todo esto les ha permitido "no cerrar masivamente, no arruinar a las familias y no tomar decisiones en cierto modo autoritarias" o que enfrentase al sector público contra el privado. En este punto, ha puesto el foco en que mantuvieron la cultura abierta, porque saben que es "alimento para el alma", y porque además ha servido para "proteger de otra pandemia", como es "la salud mental", y la economía.

"Gracias a estas medidas basadas en esta responsabilidad y en la libertad que son la esencia de Madrid. Hemos conseguido recuperar todo el empleo perdido durante la pandemia y ayer conocíamos los nuevos datos. El paro bajaba en Madrid 20 veces más en Madrid que en el resto de España", ha remarcado.

En este sentido, Ayuso ha proclamado que Madrid ha recuperado "el pulso" y "Madrid es una de las regiones más competitivas del mundo". En este punto, ha aludido a que a esto también es "gracias a la forma de ser de los ciudadanos que viven" en la Comunidad, una autonomía "acogedora".