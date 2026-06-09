Ayuso despide al Papa León XIV tras visitar la capital: "Hasta siempre, esta es su casa"

1094467.1.260.149.20260609115655 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asiste a la ceremonia de bienvenida al Papa León XIV en el Palacio Real, a 6 de junio de 2026, en Madrid (España). - J.J. Guillén / EFE / Pool

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acompañado este martes por la mañana al Papa León XIV en su despedida del viaje apostólico que ha realizado a la capital y que comenzó el pasado sábado.

"Hasta siempre, esta es su casa, le esperamos siempre, gracias por tanto", ha trasladado la jefa del Ejecutivo autonómico al Santo Padre justo antes de subirse al avión para trasladarse a Barcelona donde continuará el viaje por el país.

El Pabellón 3 de Ifema Madrid ha acogido la despedida del Papa León XIV en la capital, un encuentro con los 12.000 voluntarios, denominados como "el ejército silencioso", de entre 20 y 65 años que han trabajado durante su visita apostólica a Madrid, en un acto que sus propios organizadores definieron previamente como "un fiestón de agradecimiento" y en el que los voluntarios han sido, en palabras del miembro del equipo de contenido, Javier Chimeno, "los verdaderos protagonistas" junto al Pontífice.

León XIV se ha despedido este martes de Madrid, donde ha transcurrido desde el 6 de junio la primera etapa de su viaje apostólico por España que cede ahora el testigo a Barcelona, donde permanecerá hasta el miércoles 10 de junio. Su llegada está prevista en El Prat a las 12.25 horas.

La primera etapa del viaje apostólico por España ha dejado discursos que pasaran a la historia, como el pronunciado en el Congreso de los Diputados, el primero de un pontífice en la Cámara Baja, en el que ha hecho un llamamiento al diálogo, al cuestionar la "descalificación permanente", en línea con su intervención en el Palacio Real el primer día de su viaje, cuando ante los Reyes pidió dejar de lado la polarización y la división apostando por el encuentro.

Asimismo, ha pedido que la religiosidad histórica de España no sea un "museo del pasado" sino una "escuela de fe", además de reivindicar la huella de fe en Europa y dar un mensaje claro a los jóvenes para ser "protagonistas del cambio" y "chispa de una humanidad nueva".