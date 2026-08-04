Ayuso despide a Pepe Habichuela: "Hoy llora el flamenco universal"

Archivo - Pepe Habichuela. - DONOSTIA KULTURA - Archivo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha despedido al guitarrista Pepe Habichuela, que ha fallecido este martes a los 82 años de edad. "Hoy llora el flamenco universal", ha afirmado Ayuso.

En un mensaje en 'X', la presidenta ha trasladado sus condolencias por la muerte del artista y ha destacado a Pepe Habichuela como "dinastía ilustre de la guitarra flamenca".

"Desde siempre flamenco y duende de puro Madrid", ha afirmado, recordando su participación en el festival Suma Flamenca con 'Yesqueros', "un recuerdo de su infancia".