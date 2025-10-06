Ayuso destaca la "explosión de alegría y color" de Gloria Estefan y anima a seguir participando en la Hispanidad

Decenas de personas durante el concierto de Gloria Estefan en la Plaza de Colón, a 5 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

LEGANÉS 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado este lunes la "explosión de alegría y color" que demostró la cantante Gloria Estefan este domingo en la plaza de Colón y ha animado a los madrileños a seguir disfrutando de las actividades por el Festival de la Hispanidad.

"Es de gran orgullo ver cómo con bailes, con folclores, se celebra que son ecuatorianos madrileños, que son colombianos en Madrid, que son madrileños de Venezuela, en definitiva, lo que es Madrid", ha expresado la dirigente regional en declaraciones a los periodistas desde Leganés.

Destaca la importancia de que es "muy bueno" celebrar lo que une a todos los hispanos para que "todo el mundo se sienta en casa". "Animamos a todo el mundo a seguir participando de estos encuentros, que además celebramos también de una u otra manera durante todo el año. Es uno de nuestros mayores orgullos", ha reivindicado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se sumó ayer a los miles de madrileños que han llenaron la plaza de Colón para disfrutar del concierto gratuito de la cantante y compositora de origen cubano Gloria Estefan.

Esta actuación, convertida en uno de los actos centrales de la programación de Hispanidad 2025, se enmarca en la quinta edición de este evento cultural que se celebra bajo el lema 'Todos los acentos del español caben en Madrid'.