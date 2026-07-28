Ayuso destaca que la situación de incendios "mejora poco a poco" y confía en el realojo de varios municipios

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el Puesto de Mando Avanzado de la zona afectada por los incendios forestales de la sierra oeste, a 25 de julio de 2026, en Cenicientos, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRES) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes que la situación de los incendios forestales que afectan a la región "mejora poco a poco" gracias al trabajo de los servicios de emergencia.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, la dirigente madrileña ha destacado que "el impresionante trabajo de los servicios de bomberos permite que hoy" estén "más optimistas" y se pueda "plantear el realojo de varios municipios con seguridad".

Asimismo, ha trasladado su reconocimiento "a todos los servicios públicos y a los afectados, por su enorme esfuerzo y resistencia", mientras continúa el operativo para extinguir el incendio, que permanece activo aunque con una evolución más favorable tras los avances logrados durante la noche.

La intensa labor desarrollada durante la noche por el dispositivo de extinción ha permitido contener el avance de los frentes activos del incendio forestal que afecta a la Comunidad de Madrid y evitar que las llamas alcanzaran el municipio de Valdemaqueda, ha informado la Delegación de Gobierno en Madrid.

El amplio despliegue de medios aéreos y terrestres, con más de 400 efectivos trabajando durante toda la noche, ha logrado reducir de forma significativa la amenaza sobre las zonas afectadas.