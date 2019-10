Ayuso dice que se preocupa por el Madrid del futuro no como Podemos que piensa en empresa de "su líder y la del traidor"

Publicado 17/10/2019 10:56:51 CET

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que ella se preocupa por pensar en el Madrid que quiere para el año 2030, no como Unidas Podemos que piensa en la empresa "de su líder" (Pablo Iglesias) y la "del traidor" (Íñigo Errejón).

Así se ha expresado Ayuso durante la sesión de Control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves, donde la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, le ha preguntado qué medidas fiscales piensa poner en marcha.

Para Isa Serra, las rebajas fiscales que ha prometido la dirigente madrileña son "una tomadura de pelo" y son "una excusa para seguir degradando el sistema público prometiendo a los jóvenes rebajas fiscales pero solo si se hipotecan de por vida".

"Les están diciendo que si quieren poder estudiar para poder pagar las tasas desorbitadas tienen que endeudarse de por vida con un banco. Dejen de tratarnos como imbéciles", ha lanzado.

La dirigente autonómica ha asegurado que habrá nuevas deducciones fiscales asegurando la estabilidad presupuestaria y dando la confianza a inversores y mercados, potenciando el empleo con "menos impuestos y más personas trabajando y más libertad".

"Eso es un círculo virtuoso y no los de Podemos. Los únicos millonarios están en su partido. El Gobierno no promueve expropiaciones forzosas como ustedes que quieren subvencionar la pobreza, hacer más de pendientes, cerrar tiendas, atacar a la iniciativa privada... Estas son siempre las políticas que representan a Podemos. Nosotros pensamos en el Madrid que queremos para 2030 y no como ustedes en la empresa de su líder y la del traidor", ha lanzado.