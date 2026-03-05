Ayuso dice que si fuera por PSOE régimen iraní "seguiría armándose" y le acusa de "alimentar" Guerra Civil española

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 19 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves que si fuera por el PSOE el régimen del ayatolá Alí Jamenei "seguiría armándose nuclearmente toda la vida" y le ha acusado de "alimentar" la Guerra Civil en España.

"Estamos francamente consternados con la política internacional que está llevando el Gobierno de (Pedro) Sánchez, su jefe, sin haber pasado ni siquiera por el Congreso de los Diputados. Si por ustedes fuera, las cárceles venezolanas todavía estarían llenas de presos políticos", ha expresado la presidenta madrileña en la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid en respuesta a la portavoz de PSOE, Mar Espinar.

Así, ha recordado que en Irán manda un régimen que "en muy pocas semanas mató a 30.000 personas, 30.000 personas asesinadas por ese régimen, castigando a los homosexuales, condenándolos a la cárcel, a latigazos, colgándolos de grúas y asesinando a mujeres por negarse a llevar el velo", además de censurar que en el país las mujeres son "vejadas y violadas en sus propias casas".

Sobre el 'No a la guerra' del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la dirigente regional ha expresado que "claro que no" y que "acabe cuanto antes", pero ha mostrado también su rechazo a la Guerra Civil española, algo que desde la izquierda "alimentan cada día"

Considera, además, que la izquierda ya está "conformando el Frente Popular" en España y ha criticado que el Gobierno hable de derecho internacional mientras "no respeta el derecho español".

"No a la dictadura, por supuesto, a ninguna dictadura, tampoco a la venezolana, la iraní, la comunista china, ni a la comunista ETA, que es otra dictadura que ha roto la convivencia de los españoles", ha defendido la presidenta madrileña.

Así, Díaz Ayuso ha insistido en que Sánchez "no es fiable" algo que se traslada "a los ojos del mundo", además de volver a avisar de que la "corrupción del bloque sanchista" va a "hundir" España. "Eso sí, las únicas hijas que no van a perder oportunidades son las de Sánchez y Zapatero. Con nosotros no cuenten", ha apostillado.

LA IZQUIERDA MUESTRA SU RECHAZO AL ATAQUE DE EEUU EN IRÁN

Por su parte, Espinar ha reivindicado que el presidente del Gobierno condena "sin ambages los regímenes totalitarios" y defiende la legalidad internacional y los intereses de España.

"Usted es la cara de esa derecha vendepatrias que se arrodilla ante el poderoso. Es un momento ideal, señor Ayuso, para ser patriota, claro que sí. Es un momento ideal para decir que ser español es estar con la paz, con el derecho internacional, con la solidaridad, con el diálogo, con el consenso. Que ser español es hacer una política que dignifique vidas", ha espetado la portavoz socialista con una pegatina en la que se podía leer el 'No a la guerra'.

MÁS MADRID CRITICA QUE AYUSO "JALEE" LA GUERRA

En esta línea, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha señalado que se opone "frontalmente" a los ataques de Estados Unidos y de Israel contra el pueblo iraní y contra las mujeres iraníes. "Presidenta, el primer objetivo militar de (Benjamin) Netanyahu y de (Donald) Trump ha sido bombardear una escuela femenina asesinando a 160 niñas", le ha reprochado.

Bergerot ha asegurado que esta es la forma que tiene la derecha de "defender los derechos de las mujeres iraníes", algo que cree que es "infame", y le ha reprochado que se dedique a "jalear una guerra que va a traer caos e inseguridad".

Asegura que Ayuso se comporta igual que el expresidente del Gobierno José María Aznar hace más de 20 años en la Guerra de Irak y cree que Aznar, Ayuso y el líder de Vox, Santiago Abascal, son "todos lo mismo".

En respuesta, la presidenta madrileña ha animado a ir "solas y borrachas por Tehéran" o con una "minifalda en Kabul". "Y llévense a sus amigos gays, a ver cuándo les van a colgar de las grúas. Porque es así como tratan a la homosexualidad y a las mujeres en esos países tan ensoñados de los que tanto ustedes presumen", ha lamentado.

PACHE REPROCHA A SÁNCHEZ USAR UN "VIEJO MANTRA ZAPATERISTA"

También se ha expresado al respecto el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, quien ha asegurado que Sánchez "haya desempolvado ese viejo mantra zapaterista del 'No a la guerra'". "Supongo que para presentarse a Miss Universo antes de liderar ninguna campaña internacional", ha aseverado.

Además, considera que la izquierda quiere "callar a las mujeres libres encerrándolas dentro de su burka ideológico", al creer que las mujeres les "pertenecen y son suyas".

"Es un feminismo arrodillado ante un señoro como Pedro Sánchez, que creció políticamente gracias al dinero de los negocios de la prostitución, y de eso no dicen nada", ha denunciado el portavoz 'popular'.