Ayuso dice que "tendría derecho" a tener una vivienda como otros presidentes pero que el "aticazo" no era para ella

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, a 11 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este viernes que "tendría derecho" a tener una vivienda presidencial, como tienen otros dirigentes autonómicos, pero que el "aticazo" del que habla el jefe del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, no era para ella.

"(Pedro Sánchez) ha mentido en sede parlamentaria y en todas las entrevistas que le hacen. Esa vivienda no es un aticazo para mí. Es usted un falso, un farsante y un mentiroso", ha defendido la dirigente autonómica en la segunda jornada del Debate del Estado de la Región (DER).

En todo caso, ha aludido a que si fuera así "tendría derecho" como sucede con los presidentes de Canarias, Galicia, País Vasco, Aragón, Andalucía, La Rioja o Murcia y "no pasa nada".

En su intervención, Díaz Ayuso ha trasladado que todo se debe a una "cronología de acoso personal" que asegura que sufre por parte de la izquierda y ha afirmado que no vive como ellos "en palacios ni residencias", además de asegurar que ella nunca ha querido "vivir de lo público.

SOLO QUIEREN "ESTIRAR LA POLÉMICA"

Considera que la izquierda solo quiere "estirar las cosas" y estar "siempre de polémica". "Ustedes lo único que han hecho es una cronología de un acoso personal, han intentado desde que yo me senté por primera vez en este escaño hundir a mi familia y hundirme a mí en lo personal y no se han dedicado a otra cosa", ha apuntado.

Así, la líder madrileña ha subrayado que empezaron con su padre, que falleció hace ya 12 años, que "no conocen nada" porque no han hecho "más que mentir" y no tienen "respeto". "Dicen de un hotel de lujo que yo me pagué, qué poca vergüenza, soy de los pocos presidentes autonómicos que tienen el sueldo congelado, que se paga sus vacaciones, todas sus vacaciones", ha defendido la presidenta madrileña.

En la misma línea, ha reivindicado que tiene "el sueldo congelado" y no vive "en palacios como sus jefes", en alusión a la oposición, algo que asegura que "nunca ha hecho".

"Y claro, como nunca lo he hecho, en lugar de ser una vividora como ellos, que ya vamos a hablar de eso a continuación, yo me he ido pagando cada cosa. ¿Y qué pasa? Que eso ya les da derecho a que todo lo que me rodea ya tuviera que ser perseguido, ya fuera con drones como en la última casa, fotos en las fachadas, acoso hasta a mis propios vecinos...", ha afirmado.

Ayuso ha defendido que "no hay derecho" a "perseguir" a cualquier político, que sí tiene que estar fiscalizado, porque considera que la izquierda solo quiere "cercenar el derecho de los madrileños a tener un Gobierno que han elegido en las urnas".

"Han cogido la historia de mi vida y en cada capítulo por donde han podido han intentado acosarme, ya fueran las notas en el colegio, los tipos de centros donde he ido, donde he obtenido, yo sí, mis títulos en la pública", ha apuntado.