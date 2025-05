Ayuso dice que "todas las propuestas" de Vox pasan por un "atropello a la Constitución" y le exige "altura de miras"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene en un desayuno informativo sobre la futura Ley de enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), en el Four Seasons Hotel Madrid, a 12 de mayo de 2025, en Madrid (España).

Vox reclama una rebaja del gasto "supérfluo" y le afea que llamara "irrelevante" a su partido cuando gobiernan en municipios juntos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que "todas las propuestas" de Vox pasan por un "atropello a la Constitución" y le ha exigido "altura de miras".

"Como no cumplen el reglamento y les da igual la Constitución y cumplir las leyes, proponen cuestiones que no se pueden cumplir y luego la culpa es nuestra porque no tenemos principios y valores", ha espetado Ayuso a la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, en la sesión de control del Pleno de la Asamblea de este jueves.

Moñino, por su parte, ha tendido la mano a la presidenta para reducir el "gasto superfluo y gasto político", recordándole el pacto que alcanzaron ambas formaciones para la reducción del número de diputado de la Cámara de Vallecas.

A ello, Ayuso ha respondido señalando que el "80% de lo recaudado en la región" va a parar a la Administración General del Estado y que la autonomía "solo gestiona el 20%" del total y que de él, la mitad va a parar a al Sanidad. "Díganme, ¿de dónde recorta? ¿De residencias? ¿Del transporte? Díganme, ¿de dónde va a recortar?", ha cuestionado.

A renglón seguido, Ayuso ha afeado a Vox que formulen preguntas en la sesión de control para luego utilizarlas para plantear "otros debates", como sucedió la pasada semana cuando en una pregunta sobre sindicatos dedicó la mitad de su intervención a hablar del uso del 'hiyab' en la región.

"Si ustedes presentan mal cualquier cuestión en el reglamento y se tira para atrás por una cuestión procedimental, resulta que es porque nosotros estamos fomentando, por ejemplo, la islamización de la Comunidad de Madrid", ha añadido la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ha reivindicado presidir un Gobierno "muy claro en todo momento".

EN CONTRA DE LA "INMIGRACIÓN IRREGULAR MASIVA"

Al respecto, ha recalcado que está "en contra de que haya inmigración irregular masiva", pero a favor de la "inmigración y de su integración" como se está haciendo en Madrid y "no en otros sitios, como, por ejemplo, Barcelona".

Sobre la "ocurrencia de la semana" de Vox y el islamismo en Madrid, Ayuso ha recordado que España es aconfesional y no laica, como es Francia "quien empezó a prohibir todos los símbolos religiosos, también de su propia cultura occidental católica". "Y miren cómo están", ha apostillado.

En su intervención, Moñino también ha cargado contra Ayuso por el Pleno anterior, en el que tachó a su partido de "irrelevante". La portavoz de Vox ha subrayado que gobiernan con los 'populares' "casi en 30 ayuntamientos" de la región que suman "casi 1 millón" de madrileños.

"Somos y seremos decisivos para eliminar organismos autónomos, para reducir el número de asesores, para recortar subvenciones ideológicas y en propaganda, para eliminar y reducir las subvenciones a los sindicatos y a las asociaciones pro-inmigracionistas, para priorizar la seguridad, la prosperidad y el futuro de las familias, de los autónomos y de los trabajadores que levantan este país", ha afirmado Moñino señalando los compromisos conseguidos por su formación en lugares como la Comunidad Valenciana.

Ayuso ha matizado que nunca dijo que Vox diera "vergüenza", sino que lo que provocaba esta situación era "el discurso" que sostiene. Ha rematado la mandataria autonómica acusando a Vox de que le "gusta dividir" y les ha cuestionado "cómo pretenden unir a un país" si solo separan. "Lo que les pido es un poco más de altura de vidas y que estemos a lo importante", ha zanjado.