Ayuso empieza su ronda de reuniones con la oposición esta misma semana: Vox y PSOE, el jueves

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, empezará a reunirse desde esta misma semana reuniones con los grupos parlamentarios de la oposición para trasladar sus medidas para reactivar Madrid. Así, este mismo jueves mantendrá un encuentro con Vox y PSOE.

Lo ha anunciado la propia dirigente en redes sociales, después de que el Consejo de Gobierno debatiese este miércoles la relación qué el Ejecutivo mantendrá con la oposición así como el formato en el que se les presentará el plan transversal para la reconstrucción, que se anunció la semana pasada. Los encuentros serán por las tardes en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, avanzó la semana pasada, en su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid, que tenía intención de convocar a la mayor brevedad una reunión con los partidos. Se celebró finalmente el lunes pero a ella no acudieron ni la presidenta, ni PP ni Vox.

Como propuse la semana pasada, quiero analizar nuestro I Plan para reactivar Madrid y el primer año de legislatura con los grupos parlamentarios.



Este jueves por la tarde iniciamos ronda de contactos, empezando con Vox y PSOE, en la Real Casa de Correos. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 3, 2020

Ayuso señaló que las relaciones entre su Ejecutivo y la oposición debían ser definidas primero dentro del Gobierno e indicó que prefería que tuviese lugar una ronda de contactos, que comenzase por Vox, al ser este el partido que con sus votos facilitó la conformación del Ejecutivo. Además, avisó que para pedir "unidad" primero eran ellos los que tenían que estar "unidos".

Por su parte, desde Vox, aseguraron que no entendían ni compartían que Aguado ejerciera "unas competencias que no le corresponden como vicepresidente de la Comunidad de Madrid" e incidieron que la reunión que convocó "no representa la posición del Gobierno de la Comunidad de Madrid".