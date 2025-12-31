Ayuso ensalza la labor de los Bomberos en un año "muy difícil" marcado por graves incendios o el apagón

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su discurso de Fin de Año desde el parque de Bomberos de Alcalá de Henares - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ensalzado este miércoles la labor que realizan los Bomberos de la región tras un año que ha sido "muy difícil" y que ha estado marcado por graves incendios o su actuación en el apagón.

Así lo ha trasladado en su tradicional discurso de Fin de Año, emitido por 'Telemadrid', que en esta ocasión ha tenido lugar en el Parque de Bomberos de Alcalá de Henares, que en 2025 ha celebrado su quincuagésimo aniversario.

En un año "muy difícil" en la lucha contra el fuego, la presidenta ha recordado que España "ha ardido" y con ello se han perdido "sus montes, casas, negocios o animales" hasta incluso la propia vida.

"A todos ellos, queremos recordarles porque su dolor es el nuestro. Y porque solo así podremos remediar en parte sus efectos devastadores y pensar en cómo intentar evitarlos a futuro", ha indicado.

En concreto, ha recordado a los bomberos que han fallecido en acto de servicio, haciendo alusión a los que fallecieron en el incendio de un garaje en Alcorcón.

La dirigente autonómica ha recordado que el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid está formado por 22 parques tras la incorporación este año del de Fuenlabrada, 1.700 personas que componen "un gran equipo de élite que actúa en toda la región y en aquellos lugares de España y del mundo donde pueden ser de gran ayuda", como en la dana de Valencia, en los incendios de Extremadura, Castila y León o Cataluña, terremotos o inundaciones porque "no entienden de fronteras".

LA REGIÓN "CON LOS MEJORES TIEMPOS DE RESPUESTA"

Así, ha defendido que Madrid es la región "con los mejores tiempos de respuesta y la mayor densidad de medios terrestres y aéreos de Europa, para garantizar una atención inmediata, profesional y humana".

En su discurso, Ayuso ha recordado que en 2025 Madrid ha sufrido el peor episodio de lluvias en 135 años o un apagón inédito que duró 12 horas, "que se gestionó de manera excelente gracias, también, a los profesionales y los cuerpos que componen la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112".

Se realizaron casi 1.000 intervenciones y se gestionaron cientos de miles de llamadas que consiguieron que la actividad de los servicios críticos, como los hospitales, se mantuvieran sin lamentar daños importantes.

Además, en verano sufrió 55 incendios importantes, destacando los de Méntrida-Villamanta, Aranjuez, Madrid capital, Tres Cantos y Colmenar Viejo, zonas sobre las que se sigue trabajando para limpiar y reforestar rápidamente.

"Sin nuestros equipos de emergencias, sin nuestros servicios públicos, la libertad de la que disfrutamos en esta región de alta densidad de población y eventos sería imposible. Gracias por eso a todos nuestros servidores públicos, destacando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, equipos de emergencias, sanitarios y voluntarios", ha subrayado la presidenta.