Ayuso envía "todo su apoyo" a las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama y recuerda que las mamografías "salvan vidas"

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha enviado "todo su apoyo" a las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama y ha recordado que la detección precoz, como someterse a las mamografías, "salva vidas".

"En el Día Mundial del Cáncer de Mama enviamos todo nuestro apoyo y cariño a las mujeres que lo sufren", ha expresado la presidenta autonómica en una publicación de la red social 'X'.

En este sentido, ha recordado que en la campaña de cribado de cáncer de mama (DEPRECAM) se han realizado 451.370 pruebas en la sanidad pública madrileña durante el periodo 2023 y 2024, entre ellas las diagnósticas, de cribado o primera mamografía.

"En la Comunidad de Madrid contamos con los mejores profesionales y tratamientos, a tu lado", ha trasladado Ayuso.