Ayuso, sobre la exhumación de Franco, rechaza los debates "superados" que "intentan crear dos bandos donde no los hay"

Publicado 10/10/2019 13:44:26 CET

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado entrar en "debates que están superados" y que intentan "crear dos bandos donde no los hay".

Así ha contestado la dirigente madrileña, en los pasillos de la Asamblea de Madrid, a las pregunta de los medios de comunicación, sobre que el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, no autorice el acceso a la Abadía para la exhumación de Francisco Franco.

"Como yo no soy su portavoz no puedo hacer nada. Yo lo que tengo que hacer es cumplir escrupulosamente la ley, respetarlo, y no seguir con estas divisiones", ha sostenido. A su parecer, la nueva generación de políticos que hay ni siquiera han vivido "esas etapas" y están comprometidos a "mirar hacia adelante".