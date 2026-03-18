Ayuso exige a Delegación que "actúe" en casos de fraude en menores y censura a un Gobierno que "no conoce ley ni orden"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hoy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado en Tres Cantos. - COMUNIDAD DE MADRID

TRES CANTOS 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido este miércoles a la Delegación de Gobierno que "actúe" ante los casos de fraude de falsos menores extranjeros no acompañados y ha cargado contra un Gobierno que "no conoce la ley ni el orden".

Lo ha señalado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado de manera extraordinaria en Tres Cantos, después de que agentes de la Policía Nacional hayan detenido a tres falsos menores inmigrantes no acompañados que habían sido denunciados por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, según han trasladado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

"Mirar para otro lado, en incumplimiento claro de la ley y de la orden, es una traición a los ciudadanos, que son los primeros perjudicados", ha denunciado la presidenta, quien ha recordado que hay "otras 87 peticiones pendientes de resolver" para que sean devueltos a sus países de origen.

Estas personas habrían asegurado ser menores de edad al llegar a sus centros de acogida. Al constatar que ya eran adultos, la Comunidad los ha denunciado por estafa agraviada y por infringir la Ley de Extranjería. La Policía se ha encargado de la investigación y, finalmente, los ha detenido.