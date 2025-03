Ayuso exige al Gobierno "control" sobre menores migrantes, con más de 2.000 en Madrid, y que deje de "mirar a otro lado"

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido este jueves al Gobierno de España que tenga "control" sobre los menores extranjeros no acompañados que llegan al país, con más de 2.000 atendidos en la Comunidad de Madrid, y que deje de "mirar a otro lado" afrontando el problema.

"Estamos hablando de 2.442 solo en el año 2024. Esto es lo que depende de nosotros dentro de nuestras competencias, y por eso siempre digo que cumplo la ley y mi obligación por tanto es tratarles como a todos los menores, sean o no extranjeros", ha afirmado la dirigente autonómica en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press.

El problema, a su juicio, parte del volumen y de la inmigración "masiva", algo que no ha hecho "más que empezar". "Por eso creo que las soluciones no pasan por repartir a los menores", ha defendido la presidenta, quien ha criticado que el Gobierno quiera que estén "hacinados" mientras luego da "lecciones de solidaridad".

"Me parece una profunda irresponsabilidad que además de esto no venga acompañado ni de negociación con las comunidades, ni de presupuestos, ni tampoco las formas (...) No pueden decirnos que Madrid no ha puesto lo mejor de sus recursos", ha trasladado la presidenta madrileña, quien ha comparado los 1,6 millones invertidos por el Gobierno central para atender a los menores no acompañados frente a los 60 millones del Gobierno regional.

En este punto, considera que el reparto del Gobierno central invade competencias de autonomía financiera de las comunidades autónomas, uno de los motivos por los que han recurrido este asunto al Tribunal Constitucional, además de censurar que se apruebe este tema "con carácter de urgencia" vía real decreto.

SE PREGUNTA "CUÁNTO TIEMPO" SE VA A MIRAR PARA OTRO LADO

Para Díaz Ayuso lo más preocupante es "cuánto más, cuánto queda y cuándo va a haber una solución en origen", además de "cuánto tiempo se va a mirar para otro lado" y no se va a actuar en origen. "Tiene que haber una política de integración pero también de fronteras, y es algo solidario porque en el fondo, dejarles abandonados, a su suerte, bueno, pues yo los voy repartiendo como números, creo que tampoco le hace ningún favor a ellos", ha avisado.

Por ello se ha preguntado "dónde está la responsabilidad del Gobierno" sobre los menores extranjeros no acompañados, además de asegurar que en la Comunidad de Madrid no se ha "dejado abandonado a nadie" frente a un Gobierno español que "los manda sin ningún criterio".

De la cifra a la que se ha referido la presidenta, los 2.442 menores no acompañados, calcula que la mitad aproximadamente llegan a través del Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas y la otra mitad pueden venir con sus padres o directamente vienen desde otras regiones.

"No hay control, no lo sabemos, es que el Gobierno no nos dice quiénes son, de dónde vienen, qué traen con ellos mismos, puesto que además, muchos de ellos a su vez vienen con problemas extraordinarios que nos gustaría conocer de partida, puesto que de esta manera su integración y la ayuda que les puedes ofrecer también es mayor", ha apostillado.