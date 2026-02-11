Ayuso exige revisar el presupuesto de la PAC para garantizar "autosuficiencia" y que se proteja al campo español

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presenta la primera Estrategia de impulso del Ecosistema de Drones de la región, a 10 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido este miércoles que se revise el presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) para garantizar la "autosuficiencia alimentaria" del continente y que se proteja al campo español.

Lo ha señalado a través de sus redes sociales el mismo día en que miles de agricultores y ganaderos de toda España, convocados por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), protestan y se concentran en Madrid para mostrar su descontento por los recortes de la PAC)y del reciente acuerdo comercial UE-Mercosur, actualmente paralizado por Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La presidenta madrileña ha exigido cláusulas de salvaguarda para proteger el mercado y un control "efectivo" en las fronteras para evitar que entren productos "sin los requerimientos sanitarios y de producción que se exigen en Europa".

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha defendido en varias ocasiones su postura a favor de que el acuerdo económico entre la Unión Europea y Mercosur esté en todo caso supeditado a la reciprocidad normativa, pues considera imperativo que los agricultores españoles y madrileños compitan en "igualdad de condiciones" que las importaciones.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, firmó un acuerdo con los principales representantes de organizaciones agrícolas y ganaderas de la región para defender los intereses del sector primario ante el acuerdo UE-Mercosur e hizo hincapié en la necesidad de una política agraria "orientada a un modelo productivo justo".