Ayuso exige a Zapatero que "dé cuenta" de sus gestiones y critica que sea "el perejil de todas las salsas"

1037036.1.260.149.20251217144344 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, en la Real Casa de Correos, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido este miércoles al expresidente de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que "dé cuentas de sus gestiones en nombre" del Gobierno de España y se ha preguntado "qué intereses" le mueven al ser "el perejil de todas las salsas".

Así lo ha expresado en la rueda de prensa de balance del año tras el Consejo de Gobierno, tras la relación entre el expresidente socialista y el empresario de la aerolínea Plus Ultra Julio Martínez, antes de que este último fuera detenido por la UDEF por blanqueo.

"Debería dar cuenta si sigue gestionando en el nombre de España ante los medios de comunicación, el Congreso y el Senado para que conociéramos qué interés le mueven a Rodríguez Zapatero", ha señalado la dirigente regional.

Así, la presidenta madrileña ha criticado que Zapatero esté cada vez más involucrado en noticias "más llamativas" al estar incluido también en concesiones o acuerdos que "comprometen incluso la seguridad".

"Empiezan a multiplicarse las noticias entre República Dominicana, Venezuela, Zapatero, Maduro, China, Marruecos, no sé evidentemente qué puede haber o no ahí, pero creo que sería bueno una comparecencia donde se le pudiera preguntar abiertamente y que cada uno desde sus responsabilidades pudiera trabajar con la máxima transparencia", ha incidido.