Ayuso felicita a Juanma Moreno por "arrasar" a la izquierda en Andalucía y asegura que Sánchez debería dimitir

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su salida del acto de entrega de las Medallas de Honor con motivo de la festividad de San Isidro, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, a 15 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha felicitado a Juanma Moreno, candidato del Partido Popular a la Junta de Andalucía, por haber "arrasado" a la izquierda "una vez más" en las elecciones autonómicas celebradas este domingo.

En un mensaje publicado en 'X', recogido por Europa Press, la dirigente autonómica ha asegurado que los resultados, con más del 90% escrutado, suponen una "derrota absoluta" para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que el PSOE haya obtenido el peor resultado de su historia en la comunidad autónoma.

"Debería obligarle a dimitir, pero no lo hará porque su vida no depende de la política, sino de las condenas a todo su entorno y colaboradores", ha concluido la presidenta regional.

