Ayuso hace 'examen' de su gestión en el DER con 100 anuncios, sin mención al ático y el foco en la "crisis nacional"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, a 10 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho este jueves su primer 'examen' de gestión este año en el Debate del Estado de la Región (DER), que abre el curso político en la Asamblea, con un centenar de anuncios en todas sus consejerías, sin mención directa al ático que adquirió el Gobierno regional en Chamberí y el foco puesto en la "grave crisis nacional".

Lo ha hecho desde el hemiciclo de la Cámara regional, donde ha comenzado una intervención de dos horas que ha arrancado pasadas las 12 horas. A la misma han asistido, entre otros, el secretario general del PP, Miguel Tellado; expresidentes autonómicos; el delegado del Gobierno, Francisco Martín; el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y regidores de municipios madrileños.

Como ya es habitual en los últimos años, la prensa ha amanecido ya con algunos de los anuncios más relevantes que posteriormente ha dado a conocer la dirigente regional como es la apertura de la Línea 6 de Metro de Madrid durante la noche en los fines de semana o ampliaciones del suburbano madrileño, en más de 30 kilómetros, hacia Móstoles, Leganés y Las Tablas.

A ello se han sumado otras medidas como la ampliación de las ayudas de 500 euros, hasta un total de 14.500, por nacimiento a las madres de hasta 35 años que tengan su tercer hijo; el refuerzo del prestigio social de los profesores y su "figura de autoridad pública" a través de la asistencia jurídica a los docentes o un nuevo incremento salarial para médicos y enfermeras por guardias, noches y festivos a partir de 2028, con una inversión anual de 38 millones de euros.

DEJANDO A UN LADO LA POLÉMICA

Reivindicando Madrid como "la opción de una España mejor" frente a la "mafia" del Gobierno de Pedro Sánchez, sacando pecho de su gestión con "récord" en inversión y proyectando la autonomía del 2040, la dirigente madrileña ha obviado la polémica del ático comprado por la Comunidad en Chamberí, que este viernes la oposición sacará a la palestra. Y es que solo en dos ocasiones, y sin mención expresa, este tema ha sobrevolado su intervención.

Ha sido cuando Ayuso ha reivindicado la gestión del consejero Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la reconstrucción de la Sierra Oeste. Un refrendo que se produce tras un verano en el que ha estado en el punto de mira por la acción de Planifica Madrid, empresa pública que adquirió el inmueble de Chamberí y que depende de su área.

La otra ocasión es cuando ha cargado contra la "factura" que el Gobierno endosará a los madrileños dañando "la ruptura de la soberanía y la unidad territorial de España". Ha aprovechado para subrayar que con este dinero se puedan pagar "palacios residenciales en Madrid, sueldos vitalicios y todo tipo de emolumentos" que declinan tener la mayoría de presidentes autonómicos.

ARRANQUE NACIONAL

Al comenzar su intervención, la jefa del Ejecutivo madrileño ha puesto foco en el panorama nacional, especialmente en Ceuta, tras la desclasificación de documentos sobre la entrada de miles de migrantes a través de la frontera de Ceuta a finales del pasado mes de julio.

En concreto, ha asegurado que estos informes "inculpan" al presidente del Gobierno por "no hacer nada" ante un "aviso de invasión". "Veremos qué recorrido judicial tiene esto y cómo se puede defender que pudiendo evitar esta tragedia premeditadamente dejaran que tanto daño se produjera", ha valorado Díaz Ayuso.

En la misma línea, ha cargado contra la acción general del Gobierno al asegurar que actúa como una "mafia" que esconde "la corrupción bajo las alfombras" y ha avisado de su "deriva totalitaria y propagandística" que "asfixia la convivencia y destruye la gestión y reforma de infraestructuras de Estado".

También ha tenido palabras para la 'ley de nietos', después de que el Tribunal Supremo resolviera suspender de manera cautelar el voto para las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Ahora la dirigente madrileña cree que hay que estar pendientes de los cónsules de las embajadas al afirmar que "no pueden incurrir en ilegalidad alguna" por "presiones".

"LA OPCIÓN DE UNA ESPAÑA MUCHO MEJOR"

Frente a esto, ha reivindicado a un Gobierno que trabaja desde "la alegría, la ambición y la confianza en un futuro mejor para todos" y ha aprovechado para augurar que la región "brillará aún más" cuando "el cambio llegue a España" con el desalojo de Pedro Sánchez en Moncloa y la llegada del PP.

Lo ha sustentado realizando la radiografía de la legislatura "más inversora de la historia" en la que se han destinado 17.300 millones de euros en la mejora de los servicios públicos. Así, ha sacado pecho, entre otros, del Plan Vive, la Ciudad de la Salud, las ampliaciones de Metro y el acuerdo de financiación con las universidades públicas.

"Somos el tarro de las esencias que todos quieren romper; porque no soportan que este contrapeso a las políticas empobrecedoras y degradantes brille y demuestre que se pueden hacer las cosas de otra manera. Nosotros gobernamos para todo el mundo y en todos pensamos en cada una de nuestras actuaciones", ha apuntado.

Ayuso se ha mostrado segura y firme para encarar "los retos del futuro" y con la vista puesta hacia "el Madrid del 2040" desde "la altura de miras, la ambición y el deseo de que esa prosperidad llegue a todos".

"Vamos a seguir trabajando siempre llevados por el amor a la vida y a la libertad, sin pretender transformar Madrid al gusto de unos pocos, dejándola ser lo que es, libre. Y para eso tendrán a un Gobierno y a una presidenta que tiene más ganas que nunca", ha concluido con el guiño electoral a su último lema de campaña.

EL TURNO DE LA OPOSICIÓN

Así, tras una sesión marcada por la política nacional y los anuncios de la presidenta, este viernes llegará el turno de la oposición, que ya mostraba sus cartas este jueves antes de que empezara a hablar la presidenta.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, auguraba que sería el último DER de Ayuso e insistía en que entregase toda la información de la compra por 6,4 millones de euros del ático de Chamberí.

Como parte de sus críticas al ático, Más Madrid ha puesto en marcha un autobús serigrafiado contra la "Fórmula PP" en el que se puede ver una imagen de la presidenta regional junto al mensaje 'Para ti el alquiler imposible; para Ayuso, el ático de lujo'.

También se centraba en el ático la portavoz del PSOE, Mar Espinar, quien afirmaba que el partido llegaba con un "objetivo muy claro": "Que Ayuso dimita". Sostenía que el intento en verano de "apropiarse de un aticazo frente a la casa de su madre" es la "guinda a toda una trayectoria" de 30 años de PP en Madrid porque es "su forma de actuar".

"Son 6,3 millones de dinero público que la señora Ayuso a día de hoy, más de un mes después, no ha justificado absolutamente nada. Y Ayuso es que tiene un problema, y es un problema serio, que de tanto vivir como Dios, se ha creído que es Dios", cargaba Espinar.

En cambio, su homóloga de Vox, Isabel Pérez Moñino, destacaba que quiere evitar que el DER se convierta en "el Debate sobre el Estado del Ático", algo parecido a lo que, según la portavoz parlamentaria, Isabel Pérez Moñino, ya ocurrió el año pasado en torno a Palestina.

Se centrará en "hablar de los problemas reales" de la ciudadanía madrileña y en señalar a "los culpables y a las políticas" que han llevado a la región a esta situación en la que es necesaria una "alternativa esperanzadora".