Ayuso impulsa a dos exconsejeras a la política nacional: Rivera de la Cruz será diputada y Paloma Martín, senadora

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha conseguido impulsar a dos de sus exconsejeras a la política nacional con Marta Rivera de la Cruz, 'número dos' del PP al Congreso de los Diputados, como diputada y Paloma Martín, exconsejera de Medio Ambiente, quien pasará a ocupar su escaño como senadora en Madrid.

El PP es el ganador de la noche en la Comunidad de Madrid al elevarse desde el empate a 10 con los socialistas el 10 de noviembre de 2019 a los 15 logrados esta noche. En este caso la candidatura por Madrid ha tenido una fuerte impronta de los 'populares' regionales y la presidenta autonómica.

Esta huella de la mandataria regional se notó ya en la elegida como 'número 2' del candidato a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, la citada Marta Rivera, que cambia de la bancada 'naranja' a la 'azul'.

De esta forma, Rivera de la Cruz se encuentra con una incógnita sobre la mesa, si dejará el Palacio de Cibeles con destino a la Plaza del Rey, sede del Ministerio de Cultura, si los números dieran en las alianzas necesarias al PP.

A Rivera de la Cruz los pasillos del Congreso no le son desconocidos al haber sido diputada de 2016 a 2019 pero de la mano de CS. Ahora, de la mano del PP, podría compaginar su acta de diputada nacional con la de concejala, como ya hizo en el mandato pasado el edil del Ayuntamiento de Madrid y diputado Javier Ortega Smith, después de que las quinielas situaran a la escritora en la lista de Alberto Núñez Feijóo para un Ministerio, concretamente el de Cultura, si los números les daban a los 'populares'.

"Lo más responsable es no pensar en sillones", declaraba días atrás Rivera de la Cruz cuando se le preguntaba por una potencial salida del Ayuntamiento aunque fuentes 'populares' han venido trasladando que a la oferta del presidente del partido no se le puede decir 'no'.

Además, en una entrevista con Europa Press, aseguró que se planteaba compaginar su cargo en el Consistorio con el de diputada nacional en las Cortes, ya que considera que en la capital tiene muchos "retos" por delante.

EL PP CONSUMA LA ABSORCIÓN DE CIUDADANOS

Con ello, la presidenta regional y del PP madrileño ha conseguido encontrar un espacio para todos los consejeros de su anterior gobierno. Lo ha hecho después de que los consejeros de Transportes, David Pérez, y de Administración Local, Carlos Izquierdo, fueran en las listas del PP al Ayuntamiento de la capital junto con Rivera de la Cruz. El exconsejero de Educación y vicepresidente de Ayuso en la anterior legislatura, Enrique Ossorio, ostenta el cargo de presidente de la Asamblea de Madrid.

Por parte de los 'populares' recogerán el acta de diputado la expresidenta de la Asamblea y exconsejera de Presidencia Eugenia Carballedo, el portavoz del PP en la Cámara de Vallecas esta pasada Legislatura, Pedro Muñoz Abrines, y el exsenador por designación autonómica Jaime de los Santos.

También han formado parte de la lista dos apuestas de Ayuso el 28M que no consiguieron hacerse con el bastón de mando. Por un lado Noelia Núñez, candidata en Fuenlabrada, ha conseguido acta al ser la 'número 15' y última 'popular' en entrar por Madrid. Antonio González Terol, quien fuera candidato en Alcorcón y perdió por un puñado de votos, se queda fuera de la Cámara baja de la que formaba parte en la pasada Legislatura.

EL PSOE AGUANTA EL TIRÓN POPULAR Y GANA UN ESCAÑO POR MADRID

Por su parte, el PSOE ha aguantado el tirón del PP y ha ganado un escaño respeto a los 10 que logró el 10N empatando con los 'populares'. Con los datos actuales, los socialistas consiguen colocar a todos sus ministros que acompañaban al presidente Pedro Sánchez del 2 al 5, Teresa Ribera (Transición Ecológica), Félix Bolaños (Presidencia), Margarita Robles (Defensa) y José Manuel Albares (Exterior).

También consiguen escaño la presidenta del PSOE nacional, María Cristina Narbona, su homóloga en el PSOE-M, Isaura Leal, el director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Óscar López, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas.

Entra también en el 'número 10', la que fuera directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, que tuvo que dimitir para poder ser incluida en la candidatura. González también secretaria general del PSOE Madrid Ciudad y durante meses, mientras era Delegada del Gobierno en Madrid, era la favorita para ser la candidata en la capital el 28M, puesto que finalmente ocupó Reyes Maroto.

También recogerá su acta de diputado quien fuera portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul, y el exregidor socialista de Alcalá de Henares Javier Rodríguez Palacios, que perdió el bastón de mando el 28M.

ERREJÓN REPITE EN EL CONGRESO Y TESH SIDI CONSIGUE PLAZA

Por su parte, Más Madrid ha conseguido presencia en el Congreso con Sumar de la mano de la experta en big data y activisita saharaui Tesh Sidi, número tres de la formación a la Cámara baja por Madrid. La activista fue número once de la lista presentada inicialmente por Mónica García a la Asamblea de Madrid aunque no fue admitida como candidata por la Junta Electoral Provincial.

Repite también el Congreso Íñigo Errejón, diputado hasta el momento de Más País y fundador de Más Madrid. Nació en Madrid en 1983 y desde la adolescencia ha participado en colectivos sociales y políticos, desde el 'No a la guerra' al movimiento estudiantil y las asambleas de barrio. También colaboró con Juventud Sin Futuro durante el 15M, además de ser uno de los fundadores de Podemos.

Además, consigue escaño el director de gabinete económico de CCOO, Carlos Martín, quien iba como número seis de la lista de Samur al Congreso por Madrid para las elecciones generales. Martín cerraba también la lista de Mónica García para las elecciones autonómicas del 28 de mayo.

Por último, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, número cuatro de la candidatura, llega al 23J con una certeza, compaginará su acta de edil con la de diputado como ya hiciera en la legislatura anterior.

Algunas quinielas situaban a Ortega fuera del Ayuntamiento si los números daban para un gobierno de derechas. La siete de Vox por Madrid, Carla Toscano, vuelve a repetir como diputada aunque en este mandato compaginará este acta con la concejala, estrenada hace poco más de un mes.