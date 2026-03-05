Ayuso incrementará un 34% la inversión en investigación científica hasta alcanzar los 752 millones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 5 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid aumentará un 34% la inversión destinada a investigación científica con el objetivo de fortalecer la excelencia investigadora, atraer talento y consolidar a la región como referente nacional e internacional en este ámbito.

Así lo ha anunciado la jefa del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, en la Asamblea regional, donde ha dado a conocer que el Consejo de Gobierno aprobará la próxima semana el VII Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica (PRICIT), dotado con 752 millones de euros y con vigencia hasta 2029.

Este Plan se articula en seis ejes, con seis objetivos estratégicos y ocho programas orientados a reforzar la atracción y fidelización del talento, la internacionalización y la modernización del sistema de innovación.

Como principales líneas de actuación destacan los incrementos presupuestarios destinados a las iniciativas de Investigación Excelente, que aumentan un 40%, y al programa Talento, con un crecimiento del 29%.

Entre sus principales novedades figuran la creación de una línea de ayudas para la incorporación de profesionales altamente cualificados o la mejora del programa de personal investigador predoctoral, que incrementa su dotación para mejorar tanto la remuneración como la cuantía adicional que reciben para estancias breves en el extranjero y pago de matrículas.

Además, se pondrá en marcha la nueva iniciativa Amable Liñán, orientada a apoyar económicamente a jóvenes investigadores postdoctorales con experiencia internacional, que se suma al Plan Madrid Gabriela Morreale, dirigido a la contratación de investigadores de máximo nivel en proyectos estratégicos. Estas medidas priorizarán la excelencia académica y la consolidación de grupos emergentes.

También se incluyen nuevas actuaciones en materia de internacionalización, como la implantación de un cheque específico para la incorporación de personal especializado en la redacción de propuestas europeas, un instrumento para financiar propuestas evaluadas como excelentes por el European Reseach Council o el fichaje de expertos en I+D con destino en Bruselas.

Estas propuestas quieren aumentar las tasas de éxito, el retorno financiero y el posicionamiento estratégico de la región en el panorama investigador europeo y mundial.

Asimismo, facilitará convenios con las universidades públicas para la financiación de acciones de atracción de talento, proyectos de investigación o refuerzo y modernización de sus equipamientos científicos-tecnológicos.

Igualmente, se aumentará la transparencia y la simplificación administrativa mediante la mejora de procesos a través de su digitalización, ampliando la información y la transparencia para lograr mayor eficiencia en la gestión de los programas de ayudas.