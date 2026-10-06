Ayuso insiste en alertar de las "trampas": "Todo el mundo lo que tiene que hacer es ir a votar a la urna"

1123245.1.260.149.20261006122636 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una visita a la Feria Fruit Attraction 2026, en Ifema Madrid, a 6 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido este martes en alertar de las "trampas" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha tildado de "trilero", y ha afirmado que "todo el mundo lo que tiene que hacer es ir a votar a la urna".

Lo ha trasladado así en declaraciones a los medios de comunicación desde Ifema Madrid tras la polémica generada sobre el voto por el correo en las elecciones del 29 de noviembre, después de que este lunes la presidenta madrileña pidiera a los españoles que "ni se les ocurra" emitir su voto de esta forma.

Ayuso ha subrayado que ella no va a ser "objeto" de esta campaña y ha criticado que se quieran usar todos sus palabras como si fueran "polarizantes", además de recordar que el candidato 'popular' es Alberto Núñez Feijóo, para quien ha pedido apoyo. "Esta campaña va a de elegir un cambio para España o seguir hundidos", ha defendido.

Considera que lo único que quiere el Gobierno de la nación es llevar "trampas, quemas y todo tipo de señuelos" a las calles para intentar "despistar" porque "no ha hecho nada en los últimos años" y su acción ha sido "catastrófica".

En concreto, ha explicado que no significa que un tipo de votación --como el voto por correo o en las propias urnas-- beneficie o perjudique a un partido en concreto, sino que ha señalado que "nadie puede estar por encima de las reglas" y "no se trata de quién puede salir ganando con esto".

DEFIENDE QUE "NO PUEDE HABER TRAMPAS"

"Yo lo que defiendo es que no puede haber trampas, no pueden haber censos inflados a último ahora ni cambios de criterio", ha justificado la presidenta madrileña, a la vez que ha reprochado de nuevo que el Gobierno quiera "secuestrar" del Congreso de los Diputados para aprobar los decretos de vivienda a través de la diputación permanente para ir "contra un derecho constitucional" como el de la propiedad privada.

Al hilo, ha insistido en que el presidente es "sumamente tramposo" y ha pedido que todos estén "atentos" y que "no se confíen", algo que asegura que ha reafirmado durante "tanto años". "Es algo que hemos dicho tanto años que no entiendo por qué de repente es noticia", ha apostillado, a la vez que ha señalado que es algo que dicen "todos los políticos de este país".

"Tenemos al frente al Gobierno al hombre más trilero y más tramposo que hemos tenido en democracia, que no respeta ni las urnas de cartón de su propio partido político", ha reivindicado Díaz Ayuso, quien ha asegurado que siempre que pueda intenta cambiar "las reglas del juego" inventando "todo tipo de cambalanches".

Por último, ha afirmado que las elecciones del 29 de noviembre son "trascendentales" y en las que Feijóo va a presentar "una alternativa para España". "Esta campaña no se trata de Ayuso por más que lo intenten. Esto va entre elegir un gobierno sensato, de clases medias, de gente esforzada, de la gente que paga impuestos y de la gente que pelea en este país y aquellos que quieran no trabajar, ocupar y vivir de los demás", ha enfatizado.