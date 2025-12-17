Ayuso insiste en que "no hay caso" en el Hospital de Torrejón y ve a los madrileños "encantados" con la sanidad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, en la Real Casa de Correos, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en que "no hay caso" en el Hospital de Torrejón de Ardoz y ha defendido que los madrileños "se quedan encantados" en sus centros hospitalarios y que "no se irían a cualquier otro sitio".

"Si por una grabación, de la que se han filtrado partes a manera a conveniencia del filtrador, estamos poniendo en tela de juicio todo el modelo sanitario de la Comunidad de Madrid, ¿qué hacemos con Pedro Sánchez? ¿Alguien me dice qué hacemos?", ha lanzado este miércoles durante su balance del año, celebrado en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico.

Para Ayuso, La Moncloa, sede del Gobierno de España, "quiere reventar" los servicios públicos para "su pancarta en el 2026 y 2027". A su vez, ha insistido en que "no hay caso" en el Hospital de Torrejón de Ardoz y ha subrayado que "los madrileños saben que es en Madrid donde van a ser mejor atendidos".

"Si por el medio se llevan al Grupo Ribera o a cualquier hospital privado, no dudarán en hacerlo como lo han hecho con otras grandes empresas. Están simplemente a la ideología y el sectarismo, pero luego para vivir de ellas bien que les gusta", ha censurado.

Por otro lado, ha insistido en los médicos en España están "indefensos ante el Estatuto y ante su libertad de conciencia". "Estamos siempre a la pancarta e intentar hacer daño a lo que duele. La izquierda sectaria de la Comunidad de Madrid, especialmente, y ahora con la ayuda de La Moncloa, quieren desguazar lo que funciona para poner la pancarta", ha añadido.

En este punto, la jefa del Ejecutivo autonómico ha defendido que los madrileños "se quedan encantados en sus hospitales y que no se irían a cualquier otro sitio", por lo que ha recalcado que "están preparados para las campañas del señor Sánchez contra los hospitales, la sanidad y las universidades de la Comunidad de Madrid". "Que lo sepan", ha zanjado.