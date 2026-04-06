Ayuso insiste en que trasladar el 'Guernica' es "una catetada": "Es una polémica absurda que promueve el nacionalismo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c), durante el acto homenaje a los 21 teatros centenarios de la región, en la Real Casa de Correos, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). El homenaje coincide con la celebración del Día Mund - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido este lunes en que querer trasladar temporalmente el 'Guernica' de Madrid a País Vasco es "una catedada" y ha afirmado que se trata de una "polémica absurda que siempre promueve el nacionalismo" que seguir creando "ese negocio del agravio".

En declaraciones a los medios de comunicación desde el nuevo centro de salud de Parla, la presidenta madrileña ha señalado que, aunque es habitual que las obras se compartan entre museos y que viajen, los expertos aseguran que el 'Guernica' está "en mal estado".

"Si te están diciendo que hay una obra que está en mal estado, tú no puedes alentar sentimientos identitarios y agravios para justificar o para tergiversar la historia de todos y de esta manera seguir alimentando ese negocio, que es lo que yo critico y que es lo que me parece una catetada", ha valorado la dirigente autonómica.

Así, ha defendido que los vascos pueden venir a Madrid al Reina Sofía a disfrutar de esta obra, que también está a disposición del resto de ciudadanos ya que es "patrimonio de todos los españoles". "Lo que no se puede hacer es dividirlo por 17 estados, naciones y de esta manera seguir alentando ese sentimiento", ha reprochado.

La dirigente regional ha subrayado que Madrid acoge eventos para todos, como el Gran Premio de Fórmula 1 o la visita del Papa en junio, y quiere que "todo el mundo en España se beneficie". "Lo que no tiene sentido es ir al origen de las cosas según nos convenga, porque entonces llevamos toda la obra de Picasso a Málaga, ¿cómo funciona? Esto es lo que me parece que es cateto", ha aseverado.

El Gobierno vasco trasladó la semana pasada al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la petición de traslado temporal del 'Guernica' de Pablo Picasso al Musseo Guggenheim Bilbao entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027, con motivo del 90º aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de Gernika. Esta misma semana se hizo público un informe del Museo Reina Sofía que desaconseja "rotundamente" ese traslado.