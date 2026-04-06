El PP se muestra en contra de trasladar el 'Guernica' a Bilbao, como así lo desaconsejan los técnicos

Archivo - El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo. - DIEGO PUERTA/PP - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP se ha mostrado este lunes contrario al traslado temporal del 'Guernica' de Pablo Picasso de Madrid al País Vasco, como así lo han desaconsejado "rotundamente" ya los técnicos, que aseguran que no debe viajar sino que "debe estar donde está", en el Museo Reina Sofía en Madrid.

En rueda de prensa desde 'Génova', el vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, ha respondido así al ser preguntado sobre si el partido comparte las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha tachado de "catetada" esta petición y ha apuntado que se trata de "una polémica absurda que promueve el nacionalismo" para seguir creando "ese negocio del agravio".

El Gobierno vasco trasladó la semana pasada al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la petición de traslado temporal del 'Guernica' al Musseo Guggenheim Bilbao entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027, con motivo del 90º aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de Guernica. Sin embargo, un informe del Museo Reina Sofía que desaconseja "rotundamente" ese traslado.

Así las cosas, Bravo defiende que si bien los políticos deben intentar impulsar "que pasen cosas buenas", lo cierto es que "siempre" deben hacerlo "respetando a los técnicos". "Y si los técnicos dicen que (el 'Guernica') no debe viajar y debe estar donde está, los políticos tenemos poco más que opinar", ha zanjado.