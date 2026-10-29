Ayuso lamenta la muerte de Fátima Báñez, siempre "alegre, dispuesta y solvente": "España pierde a una gran política"

Archivo - La presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez (2i); la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (3d); y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi (1d), posan a su llegada a la presentación de un vehículo blindado con destino - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado la muerte de Fátima Bañez, una de las fallecidas en el accidente de tren ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo, siempre "alegre, dispuesta y solvente", y ha asegurado que España pierde "a una gran mujer política".

"Qué pena tremenda nos causa la muerte de Fátima Báñez en el accidente de tren. Tan buena gente, alegre, dispuesta, solvente... La vamos a echar mucho de menos. España pierde a una gran mujer política", ha expresado a través de sus redes sociales.

La exministra, de 59 años, ocupaba uno de los asientos del Iryo que fue embestido este miércoles por un tren AVE de Renfe. Los dos trenes, que habían salido de Madrid, se dirigían a Sevilla, donde Báñez iba a participar en un acto empresarial de la patronal andaluza.

Báñez era presidenta de la Fundación CEOE desde julio de 2020, cargo al que accedió casi dos años después de abandonar el Ministerio de Empleo. Nacida en Huelva en 1967, desempeñó el cargo de ministra de Empleo y Seguridad Social desde diciembre de 2011 a junio de 2018, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.